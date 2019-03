Una mujer de 30 años fue asesinada con dos disparos en la cabeza en su departamento en localidad bonaerense de Caseros y horas más tarde detuvieron a un amigo suyo que tenía llaves de la casa y un arma en su poder.

Carmen Alejandra Luján, empleada ferroviaria de la línea San Martín, no contestó el teléfono en todo el domingo. Sus familiares, preocupados por la falta de respuestas, fueron hasta el departamento del edificio ubicado en la calle Amadeo Sabattini al 4700, donde vivía hacía unas semanas, y se encontraron con la puerta abierta y el cuerpo de Carmen tendido sobre un charco de sangre en su habitación.

Efectivos de la comisaría 1ra de Tres de Febrero que se acercaron al lugar descartaron de inmediato un robo ya que no había desorden, no faltaban objetos personales y estaban ahí todavía listas las valijas que Carmen había preparado para viajar a Cuba este lunes.

Los familiares apuntaron entonces contra Sergio Elvio Fernández (35), un amigo cercano de la víctima, que tenía llaves del departamento y "estaba obsesionado con ella". Testimonios confirmaron a la policía que él había estado ahí esa mañana.

Horas más tarde, "Teco" Fernández se presentó ante personal de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Parque Patricio y aunque en un principio intentó explicar que Carmen era su novia y que se había suicidado delante de él, terminó confesando el crimen. En su poder tenía un revólver calibre 32 sin numeración que había sido disparado dos veces y quedó detenido e imputado por el femicidio.

"El que conoce a Carmen sabe que con 'Teco Fernández' no había relación amorosa sino amistad, esa amistad asesina que él no pudo soportar", publicó María Luján, la hermana de la víctima, en redes sociales. "No se lo esperaba, ella como todos nosotros lo veía como un hermano y el hijo de puta la mató".