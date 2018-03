Gentileza La Ventana

Después de protagonizar este mediodía un fuerte choque, el juez de Faltas Enrique Mattar habló con DIARIO DE CUYO.

En primer lugar, el magistrado indicó que se encuentra bien de salud, al igual que las dos ocupantes del otro auto (una mujer embarazada y su hija de 2 años). "Estoy bien y la gente que iba en el otro auto ya salió del hospital y también están bien, tanto la madre como la bebé", dijo.

Sobre a quién de los conductores le cabe la responsabilidad del choque, Mattar evitó dar su veredicto. "Iba bien, por la derecha, pero yo no lo querría determinar. Vamos a ver después qué se decide", manifestó.

Además, se supo que cuando la Policía solicitó su licencia de conducir, constató que la misma estaba vencida. El juez lo confirmó: "Tenía la licencia vencida. Me he equivocado, no había observado eso. Simplemente no me había dado cuenta".

Al respecto, explicó que "se labró el acta de infracción correspondiente", y agregó que "iré a renovarla después de que se arregle el auto".

"Ha sido un muy mal momento para mí, nunca me imaginé protagonizar un accidiente", cerró.

Todo ocurrió cerca de las 12 de este miércoles. Mattar circulaba en su auto Volkswagen Up de Sur a Norte por calle Entre Ríos y, al llegar a Barsil, impactó contra un Renault Clio que manejaba una mujer embarazada que iba acompañada de su pequeña hija de 2 años.