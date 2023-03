No es la primera vez que le pasa y eso le genera aún más bronca. La impotencia de haberse quedado nuevamente sin su herramienta de trabajo, hace que Juan Ramón Gil reviva otra vez esa sensación de malestar. El hombre sufrió el robo de su moto mientras realizaba un trabajo de pintura, en pleno centro sanjuanino.

El viernes en la siesta, Juan se encontraba realizando un trabajo de pintura en las oficinas que se encuentran en el primer piso del edificio de calle Laprida a metros de General Acha, justo arriba de la Biblioteca Franklin. Su jornada laboral había comenzado temprano y terminaba a las 16. Dice que la estacionó en la vereda de la biblioteca pensando que iba a estar más segura allí y no en el estacionamiento de motos que se encuentra a unos metros.

La moto, una Zanella ZB 110cc color gris, estaba con la traba y sin candado, por eso Juan cada dos horas salía a ver si la moto estaba allí. Hasta que cerca de las 14.30 del viernes pasó lo que menos quería, salió y notó que su moto ya no estaba. Radicó la denuncia en la Comisaría Tercera y solicitó las cámaras en el hotel que se encuentra justo en frente, sin éxito. "Me dijeron que no me pueden facilitar las imágenes de las cámaras porque no alcanzan a enfocar donde estaba la moto", expresó el hombre de 40 años. "Lo único que se es que vieron dos hombres caminando con una moto en calle Libertador y San Juan en Santa Lucía, quizás podrían ser ellos pero no recibo respuestas de ningún lado", comentó con bronca.

"Es mi único medio de transporte, mi herramienta de trabajo. Tengo una bronca tremenda porque no saben el esfuerzo que hice para poder comprarme esa moto, siento que me cortaron las piernas, me dejaron con el casco, las llaves y una amargura que no me puedo sacar", expresó.

Gil ya había sufrido el robo de una moto en su casa en el barrio Belgrano en Rawson en junio del 2021. De ahí en más trabajó junto a su suegro haciendo trabajos de pintura hasta que en febrero del año pasado pudo comprarse esa motito usada (es modelo 2016). "Hace 11 años que trabajo en la pintura y me traslado en moto. Ahora con lo caro que está todo, no se cómo haré para poder comprarme una otra vez. No pierdo la esperanza de poder recuperarla", expresó.