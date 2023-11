Un hombre fue condenado a 3 años de prisión condicional (no va preso) por abusar sexualmente de una hijastra de 10 años que reveló en su escuela que el padrastro "me dijo que si yo contaba algo iba a matar a mi familia y a mí".

El caso ocurrió en Iglesia y el fiscal que intervino fue Sohar Aballay. Según fuentes judiciales, la denuncia fue radicada ante la Unidad Fiscal del Norte el pasado 12 de octubre por una trabajadora social del gabinete técnico del Ministerio de Educación, quien manifestó que ese día se hizo presente en una escuela de Iglesia donde dos docentes le comentaron que una alumna de 10 años tenía conductas extrañas y que les había dicho que se sentía mal porque tenía algo que contarles.

La menor entonces fue abordada por la profesional, a quien le contó que desde hace tiempo una persona adulta de nombre M.I le tocaba sus partes íntimas, que lo hacía en momentos en que se encontraban solos, asegurándose que nadie pueda verlo, amenazándola, diciéndole que si ella hablaba le va a pasar algo malo a ella y a su familia.

"Me dijo que si yo contaba algo iba a matar a mi familia y a mí", reveló la víctima. Agregó que su padrastro le dijo que sabía que lo que estaba haciendo lo podía llevar preso, y que con eso la amenazaba con que no hablara porque su hermana se iba a quedar sola, iba a destruir su matrimonio, y que su mamá no le iba a creer porque a él lo quiere mucho.

La pena fue aceptada por el imputado en un juicio abreviado, por el delito de abuso sexual simple agravado por la convivencia.