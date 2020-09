Germán, de 56 años, vivió uno de los peores momentos de su vida cuando este fin de semana fue victima de un asalto en su domicilio de Saldán, en el centro de Córdoba. Lo golpearon, lo amenazaron con torturarlo y se llevaron lo que habían robado en su auto.

“Muy violentos, me golpearon, me tiraron al piso, me ataron, me maltrataron… Decían que me iban a matar. Agarraron una pinza y me querían abrir la boca para sacarme los dientes con la pinza. A cada rato me pateaban”, contó el hombre en un video casero tras el asalto.

Visiblemente golpeado, el hombre relató como los delincuentes quisieron robarle su vehículo, pero quedó sin batería. “Eran dos personas, le di las llaves del auto, decían que no lo podían arrancar, fui, se los hice arrancar. Fueron de nuevo para casa para cargar todas las cosas que se iban a llevar”.

La víctima contó que como el auto no arrancaba lo golpeaban para que les dijera dónde estaba el cortacorriente. “Les dije que había que empujarlo y lo empujamos. Por suerte, ahí nomás arrancó. Después me volvieron a atar al piso y demoré 15 minutos para desatarme”, agregó.

Una vez que se desató logró avisarle a uno de los vecinos y fue trasladado a un hospital de urgencias donde quedó internado. Victoria, su mujer, contó que “pensó que lo iban a matar porque lo golpeaban y él le decía que no tenían plata y seguían golpeándolo”, dijo Victoria.