Un médico al que en la década del 2000 le aplicaron dos condenas por abusar sexualmente de pacientes que concurrieron a un centro de salud a consultarlo por problemas ginecológicos recibió este miércoles su tercer castigo por el mismo delito. Esta vez fue por manosear a la cuidadora de su madre, hecho por el que la jueza Celia Maldonado lo penó con 2 años de prisión condicional, es decir sin encierro, por lo que continuará en libertad.

El nombre del médico es Juan Carlos Castore (65). El fiscal Mario Panetta Soppelsa había pedido para él un castigo de 3 años de ejecución condicional por múltiples abusos simples (manoseos) y amenazas contra esa joven que cuidaba a su anciana madre, entre los meses de junio y noviembre de 2021. La abogada de la parte querellante, Silvina Jofré, había adherido al planteo fiscal.

Sin embargo, la jueza Maldonado absolvió a Castore del delito de amenazas y lo condenó por los abusos. No obstante, la resolución pareció convencer tanto al fiscal como a la querellante. No así al defensor Gustavo Sánchez, que había solicitado la absolución porque consideraba que los delitos que le atribuían a su cliente no existieron. El pedido de la defensa se basaba en la pericia de una psicóloga ofrecida por el médico, quien concluyó que la denunciante mentía. Y en el razonamiento de que la denuncia de esa joven era la consecuencia directa de haber sido despedida por no cumplir con sus deberes en la asistencia de la anciana. Pero para la magistrada pesaron más las pruebas aportadas por las otras partes, por lo que ahora el defensor puede reclamar ante un tribunal superior.

DOS CONDENAS

El 5 de octubre de 2007, Castore había sido condenado a una pena única de 5 años de cárcel y 10 años de inhabilitación para ejercer como médico ginecólogo, por un juez de la Sala I de la Cámara Penal. Así ese magistrado unificaba dos penas que tenía ese profesional por el delito de abuso sexual contra pacientes.

Uno de esos castigos lo recibió en la Sala I de la Cámara Penal. Fueron 3 años y 6 meses de cárcel por meterle los dedos a una paciente de 17 años que estaba embarazada de 5 meses, durante una consulta ocurrida el 16 de enero de 2001.

La otra pena que registraba fueron 3 años y 1 mes de prisión efectiva, también por meterle los dedos en sus genitales a una bailarina bonaerense en medio de una consulta el 9 de agosto de 2004.

EL NUEVO HECHO

La nueva condena que recibió Castore es por la denuncia de una joven que cuidaba a su mamá. El 3 de diciembre pasado, la mujer aseguró que mientras duró esa relación laboral fue manoseada varias veces por el médico y -según Fiscalía- también fue amenazada (eso no quedó acreditado para la jueza), pues en una ocasión en que vieron una noticia de una violación le dijo que "tuviera cuidado en los baños de acá" (por la casa de su madre). O que recordaba que tenía una sobrina de 5 años, indicaron fuentes judiciales.

Cuando el médico tuvo este miércoles la posibilidad de decir sus últimas palabras, se declaró inocente y criticó que durante el juicio se ventilaran las condenas que había tenido anteriormente. También se mostró molesto porque este diario había dado a conocer el caso.