Un hombre y su pareja fueron considerados culpables por un jurado popular del crimen de un sodero de 64 años, al que asesinaron a golpes en enero del 2019 durante un robo, en la localidad mendocina de Tunuyán, informaron fuentes judiciales.



Se trata de la pareja compuesta por Juan Carlos Reveco (40) y Marcia Belén Franco (34), quienes fueron juzgados por el asesinato de Juan Riera (64).



Un jurado integrado por 12 ciudadanos mendocinos halló al acusado Reveco culpable y fue condenado por el delito de "homicidio criminis causa en ocasión de robo con armas".



En tanto, la mujer fue condenada por el delito de "homicidio en ocasión de robo por ser cómplice, con robo de armas como autora".



En el caso de Reveco la única pena posible es la de perpetua, mientras que en el caso de Franco se va a determinar la cantidad de años a través de una audiencia de cesura que se realizará el próximo jueves a partir de las 14, indicaron las fuentes.



En la etapa de los alegatos, la fiscalía había solicitado al jurado condenar a ambos por "homicidio criminis causa", mientras que la defensa oficial pidió tener en cuenta las circunstancias que rodearon el hecho, el vínculo de vulnerabilidad en que vivía Franco con su esposo y que, en este contexto, fue obligada a llamar a Riera para un encuentro, relato que no creyeron tanto la fiscalía como la querella.



Antes de escuchar el veredicto, el juez Marcelo Gutiérrez del Barrio le preguntó a Franco si tenía algo que decir y ella manifestó: "Soy inocente, todo lo que hice fue porque estaba obligada".



Por su parte, Reveco dijo ante el magistrado y el jurado: "Me hago responsable de lo que hice".



El Tribunal, cerca de las 13, pasó a un cuarto intermedio para que el jurado delibere y luego se conoció el veredicto condenatorio.



El hecho ocurrió cuando Riera salió con su vehículo el 23 de enero de 2019 y desde entonces no se lo volvió a ver con vida.



En este contexto, los familiares del sodero alertaron a las autoridades de su ausencia ante la posibilidad de que haya sido víctima de un robo, por lo que comenzó una búsqueda en la zona con el objetivo de dar con su paradero.



Días después, la policía halló el cuerpo de Riera tapado con ramas y arbustos cerca de la finca donde residía la pareja, con signos de haber recibido varios golpes que le causaron la muerte.



De las pericias surgió que Franco trabajaba como empleada en la casa de Riera y convivía con su pareja Reveco cerca de la finca donde fue encontrado el cadáver del sodero.



Con esto y otros elementos de pruebas, los investigadores detuvieron a la pareja por el crimen de Riera hasta que ayer terminaron condenados por un jurado popular.