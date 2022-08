Un terrible caso de violencia se registró ayer por la tarde en el interior de un barrio de Chimbas, cuando una mujer de 38 años fue atropellada por una camioneta que conducía su expareja, cuando se encontraba en la vereda durante un festejo de cumpleaños. Después, el hombre la esperó en su casa y la golpeó. La mujer, que debió ser hospitalizada, hizo la denuncia y pidió “que pague por lo que me hizo”.

“Matías -Emanuel Varela- y yo estuvimos 6 años juntos y hace un mes y medio nos separamos. Él estaba en pareja con otra mujer desde hace un año”, comenzó contando a DIARIO DE CUYO la víctima, quien prefirió que se mantenga su nombre en reserva.

Y continúo: “Ayer yo estaba en cumpleaños -en el interior del barrio 7 Conjuntos- y él pasaba en la camioneta y me vio. Yo estaba parada en la vereda y se me vino encima para atropellarme con el frente de la camioneta”.

La mujer cayó al suelo y el hombre se escapó. Como pudo, ella regresó al hogar que anteriormente compartían y el agresor la estaba esperando allí. “Ahí me volvió a pegar. Yo ni siquiera me esperaba estas cosas, porque es la primera vez que me agrede. Tuvimos una linda relación juntos. Pero ahora él quiere que volvamos y yo no quiero”, confió.

Ante la situación, ella fue a la comisaría y desde allí la trasladaron a Cavig, donde hizo la denuncia. “Yo estaba muy mareada, así que me trasladaron al Hospital Rawson. Me atendieron y pasé la noche internada. Hoy me dieron el alta, pero tengo que hacer reposo”, sostuvo la mujer que, como consecuencia del impacto del vehículo y los golpes que recibió sufrió traumatismo encéfalo craneano, traumatismo facial con hematoma en su ojo izquierdo y traumatismos múltiples.

En cuanto a lo que espera, comentó: “No tengo miedo, pero sí, mucha bronca. Quiero que lo atrapen y pague por lo que me hizo”.