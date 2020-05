Nahuel Escobar Olivera (22), su pareja y la hija de ambos, de apenas dos semanas de vida, habían salido ayer desde su casa en Rawson hacia la de los padres del joven, en la finca Arrieta, en Santa Lucía. La intención era llevar a la beba a un control médico y, de paso, hacer base en ese lugar porque "Nahu" (así le decían sus familiares) tenía que partir a su trabajo en una distribuidora de bebidas frente a la Feria municipal de Capital. Justamente en esa misión se encontraba el joven padre sobre el mediodía de ayer, cuando lo sorprendió la muerte. En su casa recordaron que salió en su moto Brava 150cc. a eso de las 14,15, pero nunca pudo llegar a su trabajo: cuando transitaba hacia el Oeste por Paula A. de Sarmiento no pudo evitar el impacto con un camión semirremolque térmico que repartía pescado, dijeron fuentes policiales. Según los voceros, ese vehículo era guiado por el bonaerense César Oscar Froy (48 años) hacia el norte por Fermín Rodríguez, en el barrio San Lorenzo, Santa Lucía.

Tras el impacto, el joven quedó mutilado y aplastado por las ruedas del camión, indicaron fuentes policiales.

"Mi hermano no merecía morir, él tenía la prioridad en el paso, no el camionero. Mi hermano iba por la derecha. Espero que no lo dejen salir", dijo ayer indignada Joana, la única hermana mayor de Nahuel desde su casa en Santa Lucía, donde todo era dolor.

Según contaron, hacía cinco años que Nahuel trabajaba en la distribuidora. Y repartía su tiempo entre esa obligación, el cuidado de su beba y el de otra nena que tuvo en otra relación, sus amigos, el fútbol y su familia.

"No es porque yo sea el padre, pero él era un muy buen muchacho, excelente hijo. Tenía la vida por delante... la verdad que esto es muy doloroso", aseguró al borde de las lágrimas Orlando Escobar, padre de la víctima.

La muerte Nanuel Orlando Escobar Olivera es investigada en la seccional 29na. de Santa Lucía (cerca de allí ocurrió el siniestro letal) como un posible homicidio culposo, aunque será el juez en lo Correccional Matías Parrón quien decidirá si cabe o no imputarle ese delito a Froy.