Al menos dos presos de la banda narco rosarina "Los Monos" provocaron un incendio en la cárcel de Ezeiza, lo cual derivó en la internación de un tercero, para reclamar ante los mayores controles que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) ejerce desde hace 15 días sobre una población de 25 detenidos de "alto perfil" de esa organización criminal, informaron hoy fuentes judiciales.



Voceros de la investigación indicaron a Télam que la principal hipótesis apunta a que los incidentes fueron iniciados ayer por la tarde por los internos Cristian Nicolás Avalle, alias "Pupito"; y Axel Aldo Nahuel Vilches, ambos miembros de "Los Monos"; para protestar por sus condiciones de alojamiento.



Según las fuentes, como consecuencia del fuego debió ser internado por inhalación de monóxido de carbono Emanuel Chamorro, exlugarteniente del jefe de la banda, Ariel "Guille" Cantero, quien también cumple múltiples condenas en ese presidio federal.



Los tres forman parte de un grupo de 25 presos rosarinos a los que el SPF comenzó a aplicarles mayores controles sobre sus llamadas y visitas con el fin de disminuir la capacidad de ordenar desde prisión múltiples delitos que se cometen en las calles de Rosario, como quedó probado en varias causas judiciales.



"Claramente es por eso", dijo a Télam una fuente judicial que participa de la ejecución de la pena de varios de los miembros de "Los Monos", al ser consultado por el motivo del incendio.



El mismo vocero recordó que antes del fuego iniciado ayer en Ezeiza, varios de los integrantes del clan criminal realizaron planteos de habeas corpus en juzgados de Lomas de Zamora, que fueron rechazados.



El 12 de julio último, la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por "inadmisible" un recurso presentado por el abogado Jesús Romero en representación de "Guille" Cantero, en el que planteó el "cese de las condiciones actuales de detención" de su defendido.



Voceros judiciales explicaron que planteos similares realizaron Leandro "Pollo" Vinardi, otro preso en Ezeiza sindicado como líder de una célula de "Los Monos" en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, y otros miembros de la organización criminal.



Junto a Cantero y Cristian "Toro" Escobar, también detenido en Ezeiza, Vinardi fue apuntado por fiscales rosarinos como uno de los que ordenó desplegar en la despedida del futbolista Maxi Rodríguez la bandera de "Los Monos" en el estadio de Newell's Old Boys, con la frase: "Nosotros estamos más allá de todos".



Ese hecho fue utilizado por el fiscal federal Federico Reynares Solari para pedir que la pareja de Vinardi, Sabrina Ivana Barrías, no pueda visitarlo en la cárcel, atento a que la mujer que cumple prisión domiciliaria fue quien recibía y ejecutaba las órdenes de su marido.



Los mayores controles aplicados por el SPF a los 25 presos de "alto perfil" ligado a "Los Monos" consisten en el control de las llamadas telefónicas, de las visitas y registros de las mismas.



"No está aislado, sí del resto de la población penitenciaria, pero puede ir a clases y realizar otras actividades, además de mantener comunicaciones y recibir visitas", dijo un operador judicial.



En la resolución de Casación, el voto mayoritario de los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar - con la disidencia de Ángela Ledesma-, se resaltó que las condiciones de alojamiento del Cantero "no implican un trato inhumano o degradante, que conlleve a una vejación de su dignidad humana".



Además, el fallo puntualizó que el 19 de mayo pasado el jefe de "Los Monos" recibió una visita "por parte de una persona que alegó ser amigo del nombrado, que intentó ingresar al penal con un reloj inteligente, oculto en una silla de ruedas, que escondía un chip de la compañía telefónica Movistar".



"Guille" recibe dos visitas mensuales de su pareja, Vanesa Barrios, y de sus hijos menores, consignó la resolución; y recordó una pericia realizada por el equipo de la Corte Suprema que estableció que "no presenta patologías psiquiátricas o psicológicas, derivadas de su estado de encierro", tal como planteó su representación legal.



"Mientras su abogada planteaba un deterioro del psiquismo de Cantero por las condiciones de detención, él estaba hablando con 'Pollo' Vinardi y 'Toro' Escobar por lo de la bandera de Newell's en el partido de despedida de Maxi Rodríguez", añadió el pesquisa judicial consultado.