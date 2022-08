Una mujer denunció públicamente que delincuentes robaron una rueda de su auto Peugeot 205 en el estacionamiento del Paseo Libertad, el shopping situado en Scalabrini Ortiz y Circunvalación, Capital.

En su cuenta de Facebook, Bel Vargas explicó que sucedió mientras ella y su familia disfrutaban de una película en el cine. Según su descargo, a las 23.30 salieron y descubrieron que había sido atacado su auto, que estaba estacionado cerca de la puerta de ingreso más cercana al cine. Adjuntó dos fotos en las que se puede ver que los ladrones dejaron el auto sobre ladrillos.

"A otra familia también le hicieron lo mismo", dio a conocer Vargas, y luego se despachó contra el personal del shopping. "Llamamos al señor de seguridad y nos dijo que el no había visto nada pero que su compañero del turno anterior vio el auto así y que no podían hacer nada (sic)", contó. Y agregó: "Llamamos a la policía nos tomaron la denuncia. Los de seguridad no los dejaron ver las cámaras de seguridad. Y luego tuvimos que ir a la comisaría otra ver hacer la denuncia... Está mañana fuimos al súper mercado y nos dijeron que ellos no se hacen cargo de los daños (sic)".

"La verdad que no entiendo para que tiene seguridad tanta cámara... Osea si el robo paso hay adentro ellos deberían hacerse cargo.... Una vergüenza (sic)", concluyó la víctima.