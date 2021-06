Dos heladeras, dos freezers, costosa ropa impermeable para la práctica del kayak, una bomba de agua, un tubo de gas, una carretilla, herramientas, muebles, algo de mercadería. Y el contenedor entero en el que todo eso se guardaba. Nada se salvó el domingo alrededor de las 20,30 en esa parte del complejo Kayak Club San Juan. Tan perjudiciales fueron los daños a causa de ese incendio, que ayer autoridades de ese organismo y los principales afectados, los dueños de la concesión de ese sector que tenía cantina y kiosco para recreación y atención a socios y no socios, evaluaron las pérdidas en 7.000 dólares, "por lo menos", dijo el presidente de la entidad Marcelo Pickenhayn.

¿Fue un incendio intencional o accidental? "Nosotros no lo podemos decir, pero es muy raro lo que pasó, los bomberos nos dijeron que empezó de adelante (en el frente del quincho que da al río) hacia atrás. Lo único que tenemos claro es que esto es muy negativo, el esfuerzo de muchos años y mucha gente que quedó en nada, porque esto no es sólo un proyecto personal, acá mucha gente le puso pilas e ilusiones... ahora nos queda salir adelante, ver cómo reconstruimos esto que es una linda alternativa para la gente", dijo ayer Inti Guzmán, pareja de Maximiliano Montoya, concesionario del sector afectado desde mediados de 2019.

Había sido un guardaparques el primero en avistar las llamas y en dar aviso a uno de los socios, que fue el que se comunicó con los damnificados y permitió la llegada de Bomberos.

A través de un mensaje en redes sociales, Montoya no dudó en decir que el incendio fue intencional pero ayer eso no estaba claro en la investigación. Los pesquisas dijeron que, al parecer, no hubo intenciones de robo pues no había sido violentado el vallado de seguridad para ingresar a ese predio ubicado a la vera de la Ruta 60 en Rivadavia, cerca del paredón del dique de Ullum, y tampoco los candados del contenedor en el que se guardaban las cosas más valiosas. "A lo mejor fue un resto de fuego de alguien que comió un asado y tomó contacto por accidente con la gran cantidad de maderas que había en el lugar. A lo mejor lo quemaron a propósito, eso lo determinarán las pericias", dijo ayer un jefe policial.