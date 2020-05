Se pusieron de acuerdo. Cuando lo atraparon con la computadora robada, él dijo que la había comprado, que la mandó a reparar y que luego la puso en venta por Facebook, sin saber que era robada. Ella apoyó la versión a su pareja, pero al final se comprobó que tal compra no existió y les atribuyeron una imputación delictiva menor, porque no se pudo probar que hubiesen participado en el robo de esa notebook y otras cosas de la casa del albardonero Juan Ontiveros, el 1 de enero del año pasado. Él es Leandro Gastón Guerrero (28) y terminó preso el 4 de enero de 2019, acusado de cometer un encubrimiento agravado por intentar sacar plata de la computadora. Ella se llama Belén Hernández y fue acusada de falso testimonio, pero no quedó presa.

La condena impuesta al novio por encubrimiento se unificaría con otra por robo.

Llegaron a juicio en la Sala III de la Cámara Penal, donde el juez Maximiliano Blejman (secretaría a cargo de Adrián Elizondo) aceptó el planteo del fiscal Daniel Galvani y el defensor de ambos imputados, Claudio Vera.

Ayer, por videollamada desde Tribunales al Penal de Chimbas, Guerra ratificó que está dispuesto a recibir un castigo de 1 año y 5 meses de cárcel, condena que seguramente se unificará con otra de 5 años por robo agravado que le habían impuesto en la misma Sala III, en enero de 2015. Había caído preso el 4 de enero de 2019, cuando el dueño del aparato lo vio publicado en Facebook, llamó a la policía y concertó un encuentro con Guerrero cerca del puente de Albardón. El acusado tiró la computadora e intentó huir cuando supo que había sido emboscado, pero igual cayó preso. Entonces, ya gozaba de salidas de la cárcel, dijeron fuentes judiciales.

La solución penal para la joven acusada fue distinta y le permitirá, si cumple, quedar sin antecedentes en su planilla prontuarial. El magistrado aceptó darle la probation, es decir suspenderle el juicio por un año y someterla a prueba durante igual período con seis horas de trabajo semanal en el merendero "Corazones Sonrientes", apostado en Las Piedritas, Albardón. Allí, deberá acreditar $1.000 en mercadería, el mismo importe que ofrecía como parte de la reparación simbólica del daño contemplado en la probation, precisaron los voceros.

Condenados por un violento asalto



El juez de la Sala I de la Cámara Penal, Martín Heredia Zaldo, condenó al mendocino Juan Miguel Yorge Braselotti (45) y al cordobés Angel Darío Moran Mesina (31) a 5 años y 5 meses de cárcel por un violento asalto contra tres mujeres en una casa de Trinidad, Capital, cometido cerca del mediodía del 18 de octubre 2018. Esa vez, robaron unos $50.000, joyas y otras cosas, pero fueron capturados cuando intentaban cruzar hacia Mendoza en una Chevrolet Spin.

La pena impuesta a esos sujetos que ya tienen condenas previas, fue la misma que los imputados aceptaron recibir en un acuerdo de juicio abreviado logrado con la fiscal Marcela Torres, dijeron fuentes judiciales. El acuerdo fue ratificado por los ahora condenados a través de una videollamada al Penal de Chimbas.

El día del atraco, la empleada y la hija de la dueña de casa, limpiaban la jaula de los pájaros en el ingreso al garaje que da a la calle, cuando fueron sorprendidas por los delincuentes, que las atacaron a golpes para que entregaran el dinero y las cosas de valor. Una anciana, por entonces de 89 años, también fue atada de pies y manos en su dormitorio.