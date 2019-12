Dos mujeres se perdieron en los últimos días y su paradero es todo un enigma para sus familiares y también para los policías que las buscan. En La Cañada, Sarmiento, se extravió una mujer de 35 años con prisión domiciliaria luego de discutir con su pareja, el pasado 7 de diciembre. Y en el Barrio Las Heras, Capital, otra mujer de 41 años falta a su casa desde el 20 de diciembre último, confirmaron fuentes policiales.



"TRAS DISCUTIR"



Ayer, el caso que más concentraba la atención de distintas áreas de la Policía, era la búsqueda de Alicia Díaz (35 años, madre de 4 chicos) que vivía en La Cañada, Sarmiento. Según la Policía, su pareja Adolfo Garay denunció el pasado 24 de diciembre en la tarde que Alicia falta a su casa desde el pasado 7 de diciembre en la mañana, luego de una discusión.



Los pesquisas aseguran que la mujer cumplía un arresto domiciliario por su presunta vinculación con un caso de drogas. Y su paradero es todo un enigma, pues no ha podido ser localizada en los lugares que frecuenta y tampoco vía telefónica.



A pesar de que la propia pareja de la mujer puede ser considerado sospechoso, por el momento no hay detenidos, indicaron.

Salió de compras y no volvió más

Un día más en la rutina de una pareja se convirtió en una preocupante espera, en una búsqueda que hasta ayer no tenía respuestas positivas. El 20 de diciembre pasado, Mariela Noemí Soria (41) salió de su casa en el barrio Las Heras, Capital, con la idea de hacer compras para el almuerzo y no volvió más. Según contó su pareja, Jeremías Zabaleta, Mariela no pudo ser localizada en los lugares que frecuentaba ni en centros de salud, y su celular figura como apagado.