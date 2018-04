Heridas cortantes, mutilaciones y los cuerpos hinchados fueron el común denominador que presentaban los terneros hallados en un campo de la localidad de San Pablo, en San Luis, según informó El Chorrillero.

Fueron dos episodios en particular. El primero ocurrió el Viernes Santo cuando una vaca apareció sin un ojo, y parte del ano. El segundo sucedió este lunes por la noche pero con la diferencia que fueron dos machos que le faltaban parte de una oreja y tenían perforaciones de dos centímetros atrás de la paleta.

Luciano La Morgia uno de los dueños de la propiedad le dijo a El Chorrillero que la situación que viven es algo "rarísimo" y que todavía "no logra entender" el origen de lo sucedido.

La Morgia, preso de la intriga, consultó con el presidente del Centro de Ganaderos de Tilisarao. Según le explicó dijo que "nunca vio casos similares y no logra comprender qué pasó".

"No sabemos si es un chupacabras o algo que no existe. Si fuese un animal como un puma yo calcularía que podría presentarse otra escena. En las fotos no hay rastros de sangre, no hay nada", señaló.

El campo está ubicado a 2 kilómetros de la localidad, camino a Concarán, cerca de la ruta Provincial Nº 8. Cada uno de los ejemplares tiene un valor de $10 mil.