La localidad bonaerense de La Reja, en el partido de Moreno, fue escenario de un nuevo episodio de inseguridad con desenlace fatal. Un joven de 21 años fue asesinado de un disparo en la cabeza por dos motochorros en un intento de robo. Los delincuentes se dieron a la fuga y están siendo buscados.

Sucedió durante la tarde del martes pasado, pero trascendió este jueves. Ocurrió a plena luz del día, cerca de la esquina entre la colectora sur de la Autopista del Oeste y Belisario Roldán, en las inmediaciones de un supermercado mayorista. La víctima, identificada como Brandon Maciel, había ido a hacer unas compras junto a un amigo.

Cuando ambos caminaban por la zona fueron sorprendidos por los delincuentes, que habían iniciado un raid delictivo, según informaron fuentes judiciales a Infobae: venían de arrebatarle el teléfono celular a un hombre unas cuadras antes. En esas circunstancias, los asaltantes le dispararon a Brandon. Luego, escaparon a toda velocidad.

El joven cayó al suelo gravemente herido en su cabeza. Minutos después, fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue operado y quedó internado en terapia intensiva. Finalmente, falleció este miércoles.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°8 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, a cargo del fiscal Gabriel López, quien ordenó el relevamiento de cámaras de vigilancia de la zona para seguir el rastro de los sospechosos. Por el momento, no hay detenidos.

Tras el hecho, que fue adelantado por el medio Semanario Actualidad, familiares y allegados de Brandon reclamaron justicia a través de distintos posteos en las redes sociales.

“Lamentablemente, y está más que claro, nuestra vida no vale nada. Tierra de nadie, matan como si nada y ¿quién hace algo? Dios quiera que haya justicia y Brandon pueda descansar en paz. Un chico de 21 años con mucho por vivir, trabajador, sano, que no molestaba a nadie y le gustaba buscar precios para hacer las compras”, comentó una usuaria de Facebook.

“Iba a la escuela con mi hijo. Un pibe que no jodía a nadie. Trabajador, bueno, excelente hijo. Queremos que encuentren a estos hdrmp y se haga Justicia!”, agregó otra. “Un pibe de bien que no se metía con nadie. Súper trabajador. Esta es la Argentina en la que vivimos, donde no podés salir a hacer las compras tranquilo... Lo mataron por dos bolsas de mercadería”, lamentó una vecina.

Entre críticas y reclamos por medidas de seguridad a las autoridades provinciales y municipales, también se expresó un hermano de Brandon. “Volá alto, no es un hasta luego, es un hasta pronto. No sabés cómo me dejaste. Sin aire, sin vida. Qué injusta que es la vida al llevarse a una persona sana, que no molestaba a nadie, humilde y trabajador”, escribió.

El ataque motochorro se suma a otro que ocurrió la tarde del viernes último en la localidad de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. En aquel caso, la víctima fue un policía de la Ciudad que resultó baleado por dos delincuentes que intentaron robarle la moto cuando salía de su casa ubicada sobre la calle Alberto Lartigau.

El efectivo, identificado como el oficial primero Luis Alberto Ortega, de 37 años y que se encontraba actualmente de licencia, recibió al menos dos balazos y fue internado en grave estado. En tanto, los motochorros dejaron abandonado el vehículo con el que se movilizaban y se dieron a la fuga.

Todo quedó registrado por una cámara de vigilancia de la zona. En las imágenes se observa al efectivo subirse a su moto y comenzar la marcha, cuando de pronto es sorprendido por los ladrones: el que viajaba como acompañante estaba armado, le apuntó a la víctima e inmediatamente se bajó de su rodado. Frente a esta situación, Ortega retrocedió unos pasos, desenfundó su arma reglamentaria y dio la voz de alto. En ese momento, los motochorros le dispararon. Luego, dejaron tirada su moto y huyeron a pie.