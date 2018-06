Investigación. Anoche los investigadores policiales hablaron con la dueña del maxikiosco en busca de pistas sobre los delincuentes.





Al menos dos delincuentes tomaron por asalto en la tarde de ayer un maxikiosco de Rawson, amenazaron a la dueña con un arma y robaron más de $2.000, una balanza y otros objetos del local, dijeron fuentes policiales.



Todo ocurrió minutos después de las 15, en un pequeño almacén situado en el frente de una vivienda de la calle Salvador María del Carril al 4637, en el interior del barrio rawsino Bella Vista, informó la Policía.



Al parecer, los malvivientes llegaron en moto, entraron al local haciéndose pasar por clientes y luego cometieron el golpe, que fue muy rápido.



Para sorpresa de la mujer que los atendía, uno de ellos sacó un arma, le apuntó para intimidarla y le pidió todo el dinero de la recaudación, indicaron.



A la mujer no le quedó otra que entregarles toda la plata que había en la caja registradora. Los malhechores se llevaron también una balanza electrónica y algo de mercadería, según la Policía. Consumado el robo, los delincuentes escaparon en la moto en la que habían llegado, indicaron.



Ayer, la víctima de ese atraco no quiso brindar detalles sobre lo sucedido a este diario. Sólo se limitó a decir que lo único que rescataba en medio de la traumática situación era que a ella no le habían hecho nada.



Los investigadores policiales de la seccional 6ta y de la Brigada de Investigaciones Sur, se interiorizaban ayer de los detalles aportados por la almacenera para empezar a orientar la pesquisa.



Asimismo, buscaban ocasionales testigos y posibles registros de cámaras de seguridad de otros vecinos y comerciantes de la zona, para poder dar con los asaltantes.