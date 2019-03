Un hecho de inseguridad en una zona de máximo tránsito ocurrió anoche en Capital, precisamente en inmediaciones de Avenida Córdoba y Urquiza.

Romina Castro, de 20 años, viajaba en su bicicleta MTB cuando fue abordada alrededor de las 21 por tres personas que se conducían en motos.

"Iba andado y me agarraron del brazo, me dijeron que se las diera o me iban a hacer algo asÍ que no me quedo otra que dárselas", contó la damnificada.

La mujer, apesadumbrada, pide colaboración para hallar el rodado que es de mucha utilidad.. Es una bicicleta marca Look rodado 26 azul oscura.