El viernes pasado, Matteo Villica tomó un colectivo para ir a la despedida del año del grupo que integraba en una parroquia, pero antes pasaría a buscar a una amiga, para que tampoco fuera caminando sola. Pero no bien bajó del 328, dos motochorros lo asesinaron de un tiro en el pecho para robarle.





El hecho ocurrió pasadas las 22, en el cruce de las calles General Lavalle y Mansilla de Loma Hermosa. El joven, de 16 años, fue sorprendido por dos ladrones que llegaron en una moto y ante su aparente negativa a entregar sus pertenencias lo balearon en el tórax.

Al advertir el hecho, los vecinos llevaron a la víctima gravemente herida al Hospital Zonal General de Agudos Carlos Bocalandro, donde falleció.

"Quiero pedir a los que vieron lo que pasó que hablen. A mi hijo lo socorrió un chofer de la línea 328, alguien de buen corazón cuando había tantos para ayudar en el lugar", dijo Alejandra, la mamá del adolescente.



"Mi hijo Matteo era un chico sano con buenos valores, me lo sacaron de mi vida como quisieron y la Policía debe detenerlos para que paguen por eso y no le pase a otros chicos", señaló Alejandra quien agregó: "Ya no se puede vivir así".

La mamá de Mattero comentó además que los dos delincuentes circulaban "en una moto roja", y que su hijo "llegó al hospital sin billetera, sin celular y sin mochila", por lo que ratificó que el crimen se produjo en el marco de un robo.

La investigación la llevan adelante la fiscal Fabiana Ruíz, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial San Martín, y efectivos de la comisaría 3ra. de Loma Hermosa, que analizan las cámaras de seguridad del municipio para tratar de identificar a los ladrones y determinar si los delincuentes iban cometiendo un raid delictivo en la zona.