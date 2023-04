Dos hombres, uno de 23 años y el otro aún sin identificar, fallecieron ahogados en las últimas horas en dos hechos distintos, ocurridos en dos canales de las localidades mendocinas de Maipú y Rivadavia, respectivamente, informó esta noche la policía de Mendoza.



La víctima identificada es Lautaro Daniel Spina, de 23 años, quien fue hallado en el interior del canal San Martín, en calle Pescara al 11.871 de Maipú, luego de que su pareja se comunicara anoche al 911 y manifestara que el joven había salido en su vehículo Peugeot 208, hacia el Camping de Los Petroleros, en Dique Cipolletti, Luján de Cuyo, donde, junto a sus compañeros de trabajo, realizarían una cena, y que no había regresado al domicilio.



“La mujer también se habría comunicado con sus compañeros de trabajo y le habrían manifestado que la última vez que lo vieron fue a las 03:00 hs de la mañana cuando se había retirado del lugar en su vehículo, por lo que realizó la denuncia vía internet”, indicó la policía.



Según comunicó hoy personal de la División de Búsqueda de Personas “en Calle Cipolletti y Calle Lamadrid de Luján de Cuyo se observaba una frenada, manchas de aceite y plásticos de un vehículo, así como yuyos aplastados, por lo que personal de tránsito municipal corroboró si había ocurrido algún accidente vial, reportando que desde las 6:30 de ayer no había registro de siniestro vial”.



Bomberos Voluntarios comenzaron un rastrillaje por el canal, y se solicitó al director de Irrigación que, en horas tempranas, realice el corte total del cauce.



Siendo las 8:30 de hoy, cuando reanudaron la búsqueda, el personal encontró el cuerpo del hombre en el interior del canal, en tanto que “hasta el momento el auto no ha sido encontrado”.



La otra muerte ocurrió en el Canal Costa, en calle Urquiza y Almirante Brown, en Rivadavia donde apareció otro hombre muerto que había caído en el interior del cauce de agua.



Policías, Bomberos y Preventores comenzaron un rastrillaje y, hoy a las 21, lograron rescatar el cuerpo en Calle Galván y Carril Norte, luego de haber recorrido unos 8 kilómetros.



La víctima, que aún no fue identificada, recibió asistencia con RCP, pero falleció. Intervino personal de la Oficina Fiscal de Comisaría 13.