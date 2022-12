El chofer del camión involucrado en el choque que anoche le costó la vida a un joven delivery caucetero tenía cocaína en su organismo. Eso revelaron fuentes judiciales a este diario. Pero hay que aclarar un punto: ahora debe producirse otra prueba para confirmar si al momento del siniestro estaba bajo los efectos de la cocaína o si en cambio le quedaban restos en su cuerpo de consumos pasados, ya que esos rastros pueden permanecer en el organismo varios días, y no por eso estar bajo los efectos cuando ocurrió el impacto fatal, explicaron los voceros.

Por otro lado, otro punto importante a aclarar tiene que ver con que ese análisis más complejo servirá también para develar si la sustancia que tenía el hombre en su cuerpo era cocaína esnifada (la que se aspira) o si, por el contrario, el positivo tuvo que ver por mascar hojas de coca, no considerado ilegal para la Ley de Tránsito.

Pese a ello, el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales Iván Grassi ya tiene decidido imputar a Marcos Gustavo Matus (51) el delito de homicidio culposo con el agravante del consumo de estupefacientes. Esa calificación es provisoria y luego puede ser modificada, aclararon fuentes del caso. También confiaron que el análisis de alcoholemia le dio negativo.

La víctima se llamaba Ezequiel Pedernera y tenía 23 años. Su muerte, además de dolor, causó mucha bronca en su familia, pues le atribuyen la culpa al conductor del camión, argumentando que el motociclista tenía el paso.

Ezequiel Pedernera, el fallecido.

La desgracia ocurrió en los últimos minutos de este domingo, en el cruce de Urquiza y Salvador María del Carril. Eso es a dos cuadras de la seccional 9na, es decir, muy cerca de la Diagonal Sarmiento, arteria principal del centro de Caucete.

Según fuentes judiciales, Pedernera trabajaba repartiendo comida para un restó que gira bajo el nombre de JohnD. Al momento de la tragedia llevaba un pedido en su Motomel 150cc, la que guiaba por Urquiza en dirección al Oeste. Mientras que Matus salió a bordo de un Mercedes Benz (propiedad de Correo Argentino) por Salvador María del Carril hacia el Sur, es decir, enfilando hacia Diagonal Sarmiento. Fuentes de la investigación confirmaron la versión de la familia: que el fallecido tenía prioridad de paso.

El motociclista murió prácticamente en el acto

"¿Por qué vos mi amor?", se preguntó Claudia Ríos, novia del joven delivery. La publicación de la chica en su Facebook es desgarradora: "Porque me dejaste bb, me prometiste que siempre ibas a estar conmigo que nunca me ibas a dejar sola mí amor porque porque, mí vida me dejaste con un dolor muy grande mí amor mí bb" (sic). Ese y varios posteos más se publicaron en las redes para despedir a la víctima.