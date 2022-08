A pocas horas del accidente en el que un hombre perdió la vida, ocurrido esta mañana en Santa Lucía, se conocen detalles del hecho. Fuentes vinculadas a la investigaciones contaron el motivo que la mujer que conducía el utilitario esgrimió para explicar por qué no vio al motociclista que circulaba por la Ruta 20 cuando ella, que circulaba por Belgrano, cruzó.

Según indicaron los pesquisas, el hecho se registró cuando el conductor de la moto marca Zanella 150cc circulaba por Ruta Nacional 20, de Este a Oeste, y fue impactado por el utilitario marca Critroën Berlingo que cruzó desde Belgrano, con dirección Norte-Sur, en la zona del Monumento al Gaucho. Como consecuencia, el motociclista, del cual aún no trascendió la identidad, perdió la vida instantáneamente.

Lo que llamó la atención de los investigadores es que, en la zona no hay ningún obstáculo que impida la visión y, al mismo tiempo, a la salida de calle Belgrano hay cartelería que indica que se debe ceder el paso. Ante esta situación, la conductora (de la que no se dio a conocer el nombre), aseguró que, "no lo vi por el vidrio polarizado".

Cabe destacar que, el hombre circulaba con casco y llevaba el chaleco reglamentario.

Por estas horas, las autoridades continúan con la investigación del caso. Mientras que, el cuerpo de la víctima fatal iba a ser trasladado a la Morgue Judicial. La conductora, por su parte, quedó detenida en la Comisaría 5ta.