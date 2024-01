Un hombre acusado de abusar sexualmente, lesionar y amenazar a su exesposa fue detenido el último martes y, pese a que lo excarcelaron, ayer quedó formalmente imputado a una investigación penal. El sospechoso, no identificado para proteger a la presunta víctima, tiene 39 años, es analfabeto, no tiene antecedentes y trabaja para una empresa encargada del mantenimiento del Parque de Mayo. Se encuentra separado de la denunciante, con quien tiene 6 hijos, y ya no vive con ella en la casa que compartían en una finca de Santa Lucía donde hay un salón de eventos.

La mujer realizó la denuncia en CAVIG el pasado sábado. Dijo que ese día su expareja llegó a la finca donde ella es casera, dado que él continúa ligado a trabajos en el lugar, y que se cruzaron cuando ella limpiaba los baños del salón. Según su versión, el hombre entró a lavarse las manos y en ese momento, cerca de las 15.30, comenzaron a discutir por un problema en la bomba de agua. La denunciante expuso que su exmarido la tomó de las muñecas, que le dijo que quería estar con ella y que cuando intentó sacárselo de encima, la colocó contra una pared y comenzó a manosearla en los pechos y luego en los glúteos mientras la agraviaba con frases relacionadas a la actual pareja de la mujer: "¿Querés que te toque como te toca él o él te toca con más cariño?".

La denunciante afirmó que cuando consiguió empujarlo, su atacante la tomó de los brazos, la dio vuelta y la mordió y le dio besos en la espalda, volviendo a insistirle con que retomaran la relación. Y que luego la amenazó: "¿Ya no te acordás cuando estábamos juntos? Te voy a hacer desaparecer a vos y a con quien estás". Después de eso, consta en la denuncia, el agresor comenzó a darle golpes de puño en las costillas y los brazos, situación que fue observada por una hija a quien la mujer, a los gritos, le pidió que llamara al 911. Ambas se encerraron en la casa, esperando la llegada de la Policía, mientras el sujeto intentaba forzar la puerta para entrar.

El acusado ese día se fue, sin ser atrapado, pero luego de la denuncia, los pesquisas fueron a buscarlo y lo encontraron en la vía pública, en la zona de Libertador y Las Heras, en Capital. Eso fue antes del mediodía del martes. En tanto que ayer, como el fiscal de la UFI CAVIG Miguel Gay no pidió la preventiva, el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi resolvió excarcelarlo, bajo medidas para asegurarse que no se fugará ni entorpecerá la investigación, como una prohibición de acercamiento a la denunciante y la obligación de presentarse periódicamente en una comisaría.

Asistido por la defensora oficial María Emilia Nielson, el sospechoso no declaró.