Un joven que fue atacado por una mujer por poco pierde parcialmente la vista al recibir una puñalada muy cerca de su ojo izquierdo, en la Villa del Carril, Capital.

El hecho ocurrió durante la noche del último miércoles, alrededor de las 22.30. La víctima se llama Lucas Álvarez y tiene 25 años. En diálogo con este diario, afirmó que fue atacado cuando salía de un almacén al que había ido por unas verduras. Según su versión, quien la agredió es una mujer de la zona "que es del ambiente, pero nadie se junta con ella porque siempre anda en problemas". En la Policía confirmaron el caso pero evitaron brindar la identidad de la agresora (no está detenida). Álvarez aseguró que se llama Yanina Cabanay (33) y que ya la reconoció en los registros de Inteligencia Criminal en la Central de Policía.

Esa noche, según el denunciante, salía del almacén ubicado en inmediaciones de Arenales y Conector Sur cuando Cabanay lo cruzó. "Ella me acusa de que yo le doy drogas a sus hijos, pero nada que ver, estoy trabajando como sereno y de mi casa no salgo nunca", sostuvo. Primero tuvieron un cruce de palabras donde "ella me amenazó", y cuando siguió caminando "me atacó por la espalda". Al parecer la mujer lo lastimó con una punta y luego se fue. Álvarez fue trasladado al Hospital Rawson, donde le hicieron 6 puntos de sutura para cerrarle la herida. "Un poco más arriba y me saca el ojo. Se las agarra con los hombres porque sabe que no le podemos pegar", dijo.

La denuncia fue radicada en la seccional 28va y para los investigadores no sería tan complicado chequear la versión del joven, pues en ese lugar hay una cámara del Cisem.

"Acá todos los vecinos saben cómo soy. Me conocen como el tranquilo, el que les hago los favores. He terminado mi secundario, estoy trabajando y no me drogo. Si ellos andan en eso es problema de ellos, no me puede venir a acusar a mí", cerró.