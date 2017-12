Conmoción. Los familiares de la mujer fallecida se agolparon al costado del canal tras conocerse la tragedia. Los policías de la Seccional 8va y Criminalística trabajaron hasta la madrugada para trasladar el cuerpo.

Una mujer se metió a un canal a bañarse y refrescarse un poco y minutos más tarde su marido la encontró muerta en el cauce, a unos 100 metros de su casa en una zona rural de Sarmiento. La víctima sufría de epilepsia. Y la hipótesis es que tuvo convulsiones mientras estaba en el agua y que, como estaba sola, se ahogó.



La fallecida se llamaba María Angélica Reynoso, de 60 años, confirmaron fuentes policiales. La tragedia se produjo el jueves cerca de la medianoche en el distrito La Laguna, a unos 20 kilómetros al Sureste de la villa cabecera de Sarmiento. Las fuentes explicaron que hace más de 15 años que la mujer tenía convulsiones producto de su enfermedad, por eso estaba medicada.



Pedro Silva, su marido, contó a la Policía que por una cuestión de cuidar el agua (en la zona no hay agua potable), su mujer se fue a dar un baño en el canal que corre frente a su casa en la calle Lloveras de ese distrito. A eso de las 23.30, fue a buscarla y solamente encontró la silla que ella se había llevado para sentarse.



El hombre supuso lo peor, entonces caminó desesperado por la orilla del cauce siguiendo la correntada y a los 100 metros se dio con la terrible imagen de su mujer flotando en el agua. La sacó y trató de hacer que reaccione, pero fue en vano. Minutos más tarde llegaron los policías de la Seccional 8va y le practicaron tareas de reanimación, y no hubo caso. También llegó un equipo médico y lo único que pudieron hacer fue confirmar el fallecimiento de María Angélica Reynoso.



Para los investigadores no hay dudas de que se ahogó. Ahora bien, debido a la enfermedad que tenía, todo hace suponer que la mujer sufrió un ataque de epilepsia estando en el agua. El canal mide 1 m de altura y el nivel del agua no superaba los 50 cm, explicaron.