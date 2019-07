La ansiada recuperación de Nicolás Oropel (41) finalmente no llegó. Tras estar internado 15 días en el CCI del Sanatorio Mayo, el hombre al que le cayó en la cabeza una pieza de hierro de más de 100 kilos en San Martín, falleció ayer cerca de la 1. Según su hermano Oscar, el deceso se produjo a causa de una infección en su columna, cabeza y pulmones, de la que no lo pudieron curar y agravaron su condición. "Estábamos esperanzados. Después de su repentina mejora teníamos fe de que iba a estar bien, pero no sucedió. Estamos muy dolidos", dijo.



Nicolás se accidentó el pasado 13 de julio, cuando con su hermano intentaba cargar en un camión una vieja máquina en la bodega Fraccionadora San Juan, para luego ponerla en venta en su conocido negocio llamado "La Cumplidora", en Rawson. Una de las partes le cayó en la cabeza y con pocas esperanzas de vida lo operaron de una grave fractura de cráneo en el Hospital Rawson. Tres días después de la dificultosa operación presentó mejoría y encendió la ilusión, pero el hombre, casado y con 3 hijos de 17, 9 y 5 años, finalmente no resistió y perdió la vida.