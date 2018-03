Dolor. La familia de Cristian Cortez (abajo) quebrada ayer, al saber de su fallecimiento. Su abogada María Noriega pedirá un delito castigado con perpetua.

Cristian Cortez murió a la edad de 18 años, con una condena de 3 años sin encierro efectivo (se la dictaron en octubre pasado) por el robo agravado de un comercio en compañía de un cómplice el año pasado en Capital, y sospechado de haber estado drogado cuando asaltó junto a otro sujeto a un chico de 15 años para robarle el celular, en Rawson. Este último episodio ocurrió el miércoles a las 23,15 sobre calle Vidart, frente a la cerámica San Lorenzo, en Rawson. Y fue lo último que hizo pues fue atacado por un grupo de al menos cinco "justicieros" que presenciaron el robo y no dudaron en atacarlo a golpes (su cómplice pudo escapar) hasta decretar su fin. Murió ayer sobre las 10.



Entonces el caso generó conmoción en la opinión pública y pasó a ser considerado en la Justicia como un homicidio con al menos dos salidas a debatir por las partes: ¿homicidio agravado o exceso en la legítima defensa? (ver recuadro).



Sin embargo el juicio popular va muy a contramano del remedio legal previsto para estos casos: en una encuesta de este diario, una importante mayoría, el 77% (4.910 votos) consideró que estuvo bien el accionar de los atacantes. Y esa misma línea un 75% (2.501 votos) se manifestó porque no vayan presos. La minoría no compartió esa forma de solucionar los conflictos de la inseguridad (23%, 1.473 votantes) y en consecuencia estuvo de acuerdo con que sean detenidos (25%, 895 votantes).



De hecho, ayer los policías de Homicidios tenían a tres de los sospechosos de ese ataque tras las rejas, incluido un menor de 17 años. Y seguían en busca de pruebas y más sospechosos.



Quienes no comparten para nada la opinión popular son los familiares de la víctima. Y así lo hicieron saber a través de su abogada, María Noriega.



"No está probado que hubiera robado nada ni hubiera cometido delito alguno. Por lo tanto, los que lo golpearon innecesariamente deberán pagar por lo que hicieron. Cuando nos constituyamos en parte querellante vamos a pedir que el hecho sea considerado como homicidio agravado por la participación de dos o más personas", dijo la letrada.



En los próximos días, el juez Benedicto Correa deberá resolver sobre el futuro procesal de los detenidos.

Ayer hubo 3 detenidos y el juez debe decidir su suerte en el caso

¿Homicidio agravado o atenuado?



Al momento de evaluar toda la prueba, las autoridades judiciales deberán resolver que tipo de homicidio cometieron los "justicieros". A priori surgen dos alternativas: un homicidio agravado por la participación de dos o más personas, castigado con perpetua, tal como sostiene la abogada de la familia de la víctima. O una variable atenuada: el homicidio con exceso en la legítima defensa de terceros, delito excarcelable. La ley no contempla castigos para quienes matan de manera justificada (un policía que se defiende en un tiroteo, alguien que repele de noche a un ladrón en su casa, entre otros). En este caso salir en defensa del chico asaltado, con el violento exceso a la hora de eliminar su resistencia.