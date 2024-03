El nene de 3 años que había quedado encerrado en un auto durante seis horas en Neuquén, tras ser olvidado por sus padres, según ellos mismos dijeron, murió finalmente en la noche del martes. Su muerte se produjo pasadas las 20, horas después de que se constató su muerte cerebral y luego de permanecer más de una semana en terapia intensiva.

El lunes de la semana pasada, sus padres se dirigían a una oficina pública del Gobierno de la Ciudad de Neuquén. Estacionaron en la calle Chrestía 550, a la vuelta del trabajo, pero su padre olvidó dejarlo en el jardín maternal Luna Morena.

La fiscal que al principio se encontraba a cargo del caso, Valeria Panozzo, comprobó a través de las cámaras de seguridad de la zona que el padre del niño bajó sin el niño del auto. Gennaro quedó solo en su butaca especial y con las ventanillas cerradas desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas.

A esa hora, su madre lo encontró desvanecido en la parte trasera del auto y llamó a la Policía. “La madre es quien acudió al lugar en un primer momento y se encontró allí con el menor. La mamá le dio agua para reanimarlo”, explicó el comisario Alejandro Cares, coordinador de la Dirección de Seguridad de la Policía de Neuquén, quien agregó que dos móviles policiales se presentaron en la escena para brindar auxilio.

Los oficiales que se acercaron al sitio intentaron hacer una maniobra de reanimación y luego lo trasladaron, en principio, a la clínica privada San Agustín, y más tarde al San Lucas. Allí permaneció intubado en terapia intensiva; al principio su estado de salud era estable, aunque se le detectaron varios moretones.

Hacia el mediodía de este martes, el bebé ya tenía muerte cerebral y su cuadro era irreversible, aunque mantenía una leve actividad.

“Hay una situación de negligencia, porque no es habitual olvidarte un niño en el auto por tiempo prolongado”, aseguró Natalia Stornini, titular de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, en diálogo con el diario LM Neuquén.

Y agregó: “Intervenimos si hay derechos vulnerados. En caso de que no haya, no debemos continuar interviniendo”. Antes de la muerte del bebé, la defensora ya había remarcado que podría existir la posibilidad de que los progenitores sean privados de la responsabilidad parental, en caso de perjuicio directo hacia el niño.

Los padres de Gennaro explicaron que debían dejarlo en la guardería antes de ingresar a la oficina, pero habían olvidado que el bebé se encontraba en la parte trasera del vehículo. En esa línea, el Ministerio Público Fiscal debe determinar si se encuentran frente a la “posible comisión de un hecho delictivo”.

La investigación

Si bien originalmente se pensaba que podía haber un contexto de violencia doméstica, tras quedar descartada esa sospecha, el caso quedó a cargo del fiscal Andrés Azar, de Delitos Contra las Personas. Se espera que este miércoles al mediodía se conozcan los resultados de la autopsia del bebé.

De acuerdo con información proporcionada por allegados al Ministerio Público Fiscal de Neuquén, no hay imputados hasta el momento. La investigación preliminar definirá si hay imputaciones. “Ningún elemento, por el momento, indica que hubo intención o dolo, sino que lo que hubo fue accionar negligente”, señalaron las fuentes.

“Neuquén funciona con sistema procesal penal acusatorio. No es el sistema inquisitivo que funciona en CABA. Acá las investigaciones las dirige el fiscal, todo se resuelve por audiencias y no existe el expediente. Lo que hay es un legajo que reúne información. Por el momento, el fiscal está haciendo una investigación preliminar, que consiste en ir juntando información en torno al caso con médicos, testigos, conocidos de la familia, policías que encontraron a la madre con el nene en brazos. Con toda esa información de la investigación preliminar, el fiscal tiene que decidir si avanza o no en una acusación”, agregaron.

En esa línea, no hay elementos por el momento que señalen que el padre actuó con intención de matar: “Si en la autopsia surge que, por ejemplo, el nene tiene veneno o que le dieron una pastilla para dormir, el escenario puede ser otro. Lo dirá la autopsia. No hay nada descartado o confirmado, hay una investigación preliminar”.

Desde el MPF de Neuquén agregaron que existe otra variable a analizar: la pena natural, cuando el daño o sufrimiento que recae sobre el autor de un delito es tanto que debe ser descontando de la pena legal a aplicarse.

“Ya se han aplicado en Neuquén varias penas naturales por niños que mueren por el accionar negligente de sus padres y se considera que el dolor que están sufriendo por su actuar negligente es tal que no hay ninguna pena que el Estado imponga que vaya a compensar lo que están atravesando. El Estado se retira porque la pena que ya están sufriendo es enorme”, concluyen.

Los posteos de la guardería

“Hoy nos toca atravesar la peor noticia de todas. Nos toca despedir a Gennarito y acompañar a su familia en este terrible momento que les toca vivir. Solo queremos decir: Te amamos Gennaro y siempre vas a estar en nuestros corazones. Gracias por estos tres años de amor, gracias por la sonrisa que nos regalaste cada día, gracias por cruzarte en nuestras vidas. A la familia, en especial a Romina y Juan Pablo, nuestras más sinceras condolencias y nuestro apoyo incondicional en este momento de inmensa tristeza. El equipo de seños del Luna Morena siente profundo dolor por la pérdida de nuestro querido Gennaro”, indica uno de los posteos compartidos en estados de WhatsApp.

Este miércoles, el jardín maternal permanecerá cerrado por duelo. Vale destacar que Luna Morena se encuentra ubicado en Brentana 655, en la capital de Neuquén, a pocas cuadras de Chrestía 550, en donde Gennaro permaneció seis horas solo encerrado en el auto.