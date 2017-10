Letal. Luego de dar varios tumbos, el conductor del VW Polo y su acompañante salieron despedidos del vehículo. El chofer no sobrevivió.

Faltaban unos minutos para las 6 de la mañana de ayer cuando el conductor de un Volkswagen Polo se desvió peligrosamente y en descenso hacia su derecha, por el terraplén paralelo a la Ruta Nacional 40 con un resultado muy desgraciado. Fuera de control, el auto comenzó a los tumbos y entre las volteretas los ocupantes del vehículo salieron despedidos. El chofer no pudo sobrevivir a las graves heridas que le provocó el violento impacto de su cuerpo contra el piso. Su pareja pudo ser rescatada y ayer seguía internada en grave estado en el hospital Guillermo Rawson, dijeron fuentes policiales.



El hecho ocurrió al costado Este de la Ruta 40 metros al Sur del cruce con calle Oro, en Chimbas. A esa hora, el joven fallecido identificado por la Policía como Federico Rodríguez, de 31 años, conducía un VW Polo hacia el Norte por el trazado nacional en compañía de María Eugenia González.



Según fuentes policiales, ambos habían pasado la noche divirtiéndose en un boliche cerca del Hiper Libertad, en Capital. Y a la hora del siniestro regresaban a sus casas en la Villa Barrientos, en la zona de El Mogote, en Chimbas.



Los primeros en llegar al lugar e intentar socorrer a los heridos fueron otros dos jóvenes amigos que viajaban detrás en una Ford Ecosport. Sin embargo poco pudieron hacer para ayudar a Rodríguez, que había quedado gravemente lesionado y falleció prácticamente en el acto.



El caso es investigado en la seccional 17ma de Chimbas. Desde allí aseguraron que esperaban el resultado de la autopsia en el cadáver de Rodríguez y otras pruebas para saber qué pudo haber causado el accidente fatal. Sin embargo un primer análisis del cuadro de situación con el que se toparon ayer, los llevaba a suponer que por la hora y el lugar del que volvían, el joven conductor pudo haber sufrido algún problema físico (no descartan que se haya dormido) que lo llevó a perder el control del auto y terminar de la peor manera, porque no llevaba puesto el cinturón de seguridad, indicaron.