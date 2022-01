El conocido entrenador de vóley Carlos Amieva, quien el sábado último fue atacado a golpes en una discusión de tránsito, murió hoy en el hospital de la localidad mendocina de Godoy Cruz donde estaba internado y los investigadores aguardan el resultado de la autopsia para definir si imputan de homicidio a los dos sospechosos detenidos, informaron fuentes judiciales.



Amieva (53), también camarógrafo y padre del medallista olímpico Bautista Amieva, se encontraba internado en el hospital El Carmen desde que fue brutalmente golpeado durante incidente de tránsito en la localidad de Tunuyán, unos 70 kilómetros al sur de Mendoza Capital.



Por el hecho se encuentran detenidos en la comisaría quinta de esa localidad Diego Sicre (30) y su sobrino, Matías Sicre (24), quienes fueron reconocidos por la pareja de la víctima que viajaba con él cuando ocurrió el ataque.



Este mediodía, el fiscal de la causa, Sebastián Capizzi, explicó que "se evalúa el cambio de calificación por homicidio simple consumado, con penas de 8 a 25 años de prisión, para lo cual se aguardan los resultados de la necropsia para poder determinar la relación causal del impacto de los golpes como causa de la muerte".



El fiscal indicó a la prensa que ambos detenidos, "están imputados como coautores de los golpes por haber intervenido en forma conjunta, y tienen causas menores por casos de violencia verbal y física".



"De base hay un comportamiento agresivo y el resultado producido", expresó Capizzi, quien tomará más testimoniales y realizará una nueva ronda de reconocimiento en las próximas horas, aunque, según él, "el testimonio más importante ya lo aportó la pareja de la víctima".



Inicialmente, los dos sospechosos fueron acusados de "lesiones graves" y si bien luego se agravó la calificación a "tentativa de homicidio" debido al grave cuadro de salud que presentaba la víctima, tras la autopsia de hoy se espera un nuevo cambio en la imputación y que se realice la audiencia de prisión preventiva.



Mientras que el abogado defensor de los detenidos, Daniel Sosa Ardidi, dijo hoy que "aún es prematuro saber qué sucedió dado que pudo haber muerto por la caída y no por el golpe, ya que así consta en el traumatismo encéfalo craneano".



"El conductor Diego Sicre nunca golpeó a Amieva. Él se bajó de la camioneta, se sujetaron, discutieron, el intento zafar y el acompañante (Matías) se bajó y le propinó un solo golpe de puño, cae y se golpea en el piso", dijo el letrado.



A su vez, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) adelantaron que los acusados serían trasladados a la penitenciaria de Boulogne Sur Mer cuando cambie la carátula de la causa.



El hecho ocurrió pasadas las 22 del sábado, cuando Amieva circulaba en un Peugeot 206 a baja velocidad por calle Irigoyen y detrás de él venía una Toyota Hilux, cuyos ocupantes se ofuscaron al no poder sobrepasarlo y le gritaron "¡¿Por qué vas tan despacio?!, ¡viejo pelotudo!", declaró otro testigo clave, según detallaron hoy fuentes de la investigación.



La camioneta lo pasó y le frenó de golpe chocándolo desde atrás y tras ese incidente se bajaron de los vehículos y los ocupantes de la camioneta comenzaron a agredir y golpear a Amieva.



Aparentemente, uno de esos golpes en la cabeza hizo que la víctima cayera al asfalto produciéndole una fractura en el cráneo.



Luego de la golpiza, los dos ocupantes de la Hilux escaparon, aunque en las horas siguientes la Policía de Tunuyán detuvo a los ahora acusados.



Por su parte, Amieva, pionero del beach vóley en Mendoza, fue intervenido quirúrgicamente tras ser derivado desde el hospital Scaravelli de Tunuyán, donde recibió los primeros auxilios pero continuó grave y con pronóstico reservado.



Tras su muerte, el cuerpo fue derivado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, por lo que sus familiares aguardan la entrega de los restos para ser llevarlos a Tunuyán y realizar el sepelio.



En tanto, desde las redes sociales, su hermana Adriana Amieva López expresó en las últimas horas: "¡Cuánta verdad! Lo mataron, me dejaron sin mi hermano, tardes de mates, vacaciones compartidas, domingos en familia, me sostenías, me ayudabas, me acompañabas ¡Chau! Te querré siempre".



"Muy triste, que se haga justicia por el dolor de su familia, amigos y compañeros de la vida...", escribió Marcela Rosales, otra allegada a la víctima.



Amieva nació el 1 de octubre de 1968 en Tunuyán, donde comenzó su historia con el vóleibol desde joven.



En ese ambiente, conoció a su compañera de vida, Paola Tarditti, fallecida en 2017 por una enfermedad irreversible, con quien tuvo cuatro hijos: Florencia, Bautista, Juan Cruz e Ignacio.



El segundo de ellos, Bautista, le dio una de las mayores alegrías deportivas de su vida cuando conquistó la medalla de bronce de beach vóley en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en Buenos Aires.



"Carly", como lo llamaban sus amigos, fue jugador y destacado técnico de esa especialidad, formador de equipos campeones y entrenador del seleccionado argentino de beach voley.



Su actividad laboral también se complementaba como docente de computación en la escuela Vicente López y camarógrafo-operador en medios de comunicación de la provincia de Mendoza.