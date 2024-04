Peritos de la Policía recabaron muestras de los químicos de la fábrica para saber si esos compuestos causaron o no la muerte del operario.

Había concluido la enésima jornada laboral en la fábrica de baterías "Ecobat" de Calle 5 y Ruta 40, en Rawson, cuando Marcelo Gerardo Tobares se desplomó ante la mirada sorprendida de sus compañeros de trabajo. Estaban en la sala donde se cambian de ropa, cuando tuvieron que salir de apuro en un vehículo hasta el centro de salud René Favaloro. Cuando llegaron, el joven operario prácticamente no tenía signos vitales, aunque igual fue sometido a las usuales prácticas de reanimación, pero no hubo caso. Eran las 16,06 del pasado lunes, cuando un médico les dijo que había fallecido.

Tenía 34 años Tobares, era padre de dos hijos y llevaba un año trabajando para esa firma, indicaron fuentes judiciales. Un informe preliminar de la autopsia reveló que pudo morir intoxicado y de inmediato las miradas de los pesquisas se dirigieron a los químicos del lugar, pues la víctima y otros cuatro operarios se dedicaban a extraer el ácido de las viejas baterías, que luego eran reutilizadas, indicaron.

Ayer, el fiscal coordinador Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal César Recio (UFI de Delitos Especiales), se trasladaron hasta el local con policías de Homicidios, Criminalística, Bomberos y Leyes Especiales para concretar un allanamiento en el predio de "Ecobat", donde también se reciclan plásticos en general.

Las sospecha de una posible intoxicación instalada por el informe de la autopsia, pareció confirmarse con testimonios, pues los trabajadores habrían dicho que operaban con sus manos protegidas cuando desagotaban el ácido, pero no máscaras o algún barbijo para no inhalar restos de esos químicos, precisaron voceros del caso.

Por eso se recabaron muestras y también se requirió un informe a expertos de Seguridad e Higiene de Bomberos y otro a los policías de Leyes Especiales, con la finalidad de saber si el local tenía o no las habilitaciones necesarias para concretar el riesgoso trabajo de operar con ácidos y químicos tan tóxicos para la salud.

El resultado de la autopsia, el informe sobre la presencia o no de químicos en algunos órganos de la víctima, más las conclusiones de Bomberos y Leyes Especiales sobre la existencia o no de habilitaciones de la firma bajo sospecha, serán claves para determinar si cabe o no imputar a alguien el presunto homicidio culposo de Tobares.