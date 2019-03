Tras ser condenada por el asesinato de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza pasa sus días en el pabellón de seguridad del Penal de Mujeres de Paraná. Allí, la chica de 20 años dio la primera entrevista televisiva tras la sentencia.

Frente a Mariana Fabbiani, Galarza contó detalles de su relación con Pastorizzo y describió su estadía adentro de la cárcel. Además, reafirmó que habría sido víctima de violencia de género.

En la entrevista, la condenada llevaba una remera rosa y el pelo lacio. En un primer fragmento, Galarza indicó que el día del asesinato "no podía reaccionar, no sabía lo que estaba pasando, no caía".

"¿Qué pensabas?", preguntó Fabbiani. "Nada, no tenía nada en la mente. (...) Si me preguntás cómo hice para llegar a mi casa, no me acuerdo", dijo la joven, quien aclaró que era "una bola de nervios". "Tomé conciencia tres meses después de que Fernando había fallecido", agregó.

"Me llama la atención que repitas que Fernando 'falleció', como si se tratara de una muerte natural", replicó Fabbiani. "El que haya sido accidental o no, la realidad es que hay una persona que falleció", fue la respuesta. Después, aclaró que no quiere pensar en la última imagen que tiene de Pastorizzo y permaneció en silencio.

No nos tendríamos que haber visto ese día, (...) la historia hubiese sido lo contrario", sostuvo Galarza. Después aclaró que "piensa en Fernando". "Me siento culpable porque más allá de todo lo que pasó conmigo, él era una persona y tenía casi mi misma edad", explicó. Pero aclaró: "¿Si me sentí responsable de lo que pasó? Te diría que no".

Galarza advirtió que las pericias no dicen la verdad. "Fernando pudo haber evitado todo", sostuvo.

El 3 de julio del año pasado, Nahir Galarza se convirtió en la mujer más joven condenada en el país a prisión perpetua por el delito de "homicidio agravado" por el vínculo de pareja. La sentencia aún no está firme y depende de la decisión de la Cámara de Casación Penal de Paraná.