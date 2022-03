Una chica de 14 años denunció que tres sujetos (dos en un auto y uno en moto) la emboscaron en la calle Oro, la noche del sábado cuando volvía a su casa luego de haber estado con su novio. Que la golpearon y doparon con alguna sustancia para poder dominarla. Y la llevaron a un hotel alojamiento de Chimbas, donde volvieron a golpearla y "drogarla" con algún líquido, aunque allí sólo el sujeto de la moto la obligó a que le practicara sexo oral mientras le pegaba con el casco y la amenazaba, confirmó ayer la madre de esa chica. Según la mujer, su hija había estado con su novio en el Parque de Mayo y no quiso que el chico la acompañara hasta su casa, para no tener problemas. Por eso caminaba sola cuando la sorprendieron los tres sujetos a eso de las 22 del sábado. La mujer contó que su hija fue "liberada" recién alrededor de las 2 del domingo. El caso fue denunciado en una fiscalía de la UFI ANIVI. Desde la Policía, miran el caso de reojo y no descartan ninguna hipótesis.