La jueza de garantías Verónica Chicón rechazó ayer el pedido del fiscal de la UFI de Delitos Especiales Adrián Riveros, para mantener con prisión preventiva a Adolfo Kappes (60), por atropellar y matar en su Renault Kangoo a Ayelén Castro (23, iba en moto) el pasado 30 de junio en calle 12, entre Ruta 40 y Mendoza, Pocito. La magistrada consideró que Fiscalía incorporó una pericia para evidenciar el exceso de velocidad en una etapa del proceso que no corresponde (debe hacerse en la investigación penal preparatoria que inició ayer), que no acreditó la urgencia en realizar esa medida y no le dio participación a la defensa. Y que tampoco demostró que Kappes pudiera fugarse o entorpecer la investigación, dos supuestos elementales a considerar cuando se mantiene preso a alguien, dijeron fuentes judiciales. En consecuencia, no consideró probado un homicidio culposo agravado y liberó a Kappes, que ese día paró y llamó al 911.