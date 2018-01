La travesura de un niño de sólo 4 años podría haber terminado en tragedia. Todo comenzó cuando una familia de Capital se olvidó de poner llave en la puerta principal de su casa durante la noche. Todos se acostaron y en medio de la madrugada, el nene se fue. Lo encontraron en la calle y lo llevaron a la Comisaría primero y a un hogar del Estado, después. Su madre supo dónde estaba recién 4 horas después de que las autoridades lo hallaran.

Según comentó el jefe de la Comisaría Primera, Gregorio Díaz, el llamado al 911 de un hombre que pasaba por 25 de Mayo y Pueyrredón a las 5,30 de ayer, los alertó sobre la presencia del niño en la vía pública.

De inmediato, un móvil se acercó al lugar y rescató a la criatura. Los efectivos intentaron localizar el domicilio del niño, pero no lo lograron. “Él estaba tranquilo, no lloraba, no entendía qué pasaba. Pero lo único que decía era su nombre, por lo que no pudimos hallar a la familia”, comentó el Comisario.

Después de llevarlo a la seccional, la policía se comunicó con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano, que trasladaron al niño a un hogar.

Recién a las 9,30, la madre del nene, de apellido Córdoba, llegó desesperada a la Comisaría. La mujer se había levantado y no había encontrado al niño en la cama. Después de buscarlo intensamente se acercó a poner la denuncia y allí le contaron lo sucedido.

Después, la mujer por fin se reencontró con el niño.