Cristina, la mamá de Facundo Astudillo Castro, desmintió la versión que circuló esta tarde y reveló que los resultados de ADN estarán listos el miércoles. “Es mentira lo que están diciendo, no se ha confirmado el ADN”, afirmó en diálogo con C5N.

Por otra parte se refirió al testimonio de la “testigo H”. Se trata de una productora agropecuaria de 72 años que afirma haber levantado a Facundo en la ruta entre las 15:30 y las 16:10 del día en que desapareció. Si su versión es correcta, los policías que se encuentran bajo sospecha quedarían desvinculados de la causa.

“Ella no miente, viajó otro día. No coinciden el ABL de los policías con su relato. No coincide el lugar en el que supuestamente levantó a Facundo con el lugar que dice el oficial González. Están analizando si la señora está mintiendo o si está confundida. Es una señora mayor, no quiero que quede imputada. En su declaración no reconoce que sea Facundo”, afirmó.

“Me han llamado desde el Instituto de Antropología Forense y la jueza Marrone diciéndome que son mentiras. Hasta el día miércoles no van a estar los resultados y ahora se va a emitir un comunicado oficial”, cerró.

Facundo Astudillo Castro se encuentra desaparecido desde el 30 de abril, cuando salió de su casa en la ciudad de Pedro Luro. El 15 de agosto se encontró un cadaver en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri cuya identidad aún se desconoce. Según los primeros resultados de la autopsia, la víctima sería un hombre mayor a 20 años y habría muerto por una asfixia.