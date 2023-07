El fiscal de la UFI Anivi Nicolás Schiattino agravó la imputación de un hombre que está acusado de abusar sexualmente de una nietastra. Es que a la menor, actualmente de 15 años, le hicieron una nueva Cámara Gesell, debido a que la anterior la declararon nula, y esta vez no solamente refirió que el acusado le tocaba sus partes íntimas, sino que además contó que la hacía mirar pornografía y que la obligaba a ir con él al baño para que viera su pene cuando orinaba, hechos que ocurrieron aproximadamente en el 2017, cuando la niña asistía a la casa del acusado y mientras los otros familiares se encontraban en una heladería que funcionaba en la parte delantera del domicilio. Así, Fiscalía reajustó la calificación y ahora imputa al hombre los delitos de abuso sexual simple, corrupción de menores y exhibiciones obscenas agravadas por la edad de la víctima.

El acusado, no identificado para proteger a la víctima, se encuentra en libertad pero bajo medidas, como la prohibición de acercamiento y de contacto con la menor. Cabe destacar que el hombre padece esclerosis múltiple y que está postrado en una silla de ruedas. "No es verdad lo que dice la niña", declaró el jueves el imputado -defendido por Sandra Leveque- ante el juez de Garantías Alberto Caballero, tras escuchar de boca del fiscal lo que la adolescente reveló en la nueva Cámara Gesell, llevada a cabo a fines de junio, luego de que la inicial, realizada el año pasado, fuera declarada nula a raíz del fallo de la Corte que fija que en esas audiencias no debe faltar nunca el juez ni el fiscal ni el defensor. El juez Caballero extendió por 180 días las medidas de coerción contra el imputado.