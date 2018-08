Nueve años después, un escandaloso caso de estupefacientes que involucró a quien era el segundo jefe de Drogas Ilegales, a un empleado judicial y a la pareja sorprendida con la ilícita mercancía (29,695 kg de marihuana, 2,937 kg de cocaína), dos pistolas 9 mm y 82 cartuchos de igual calibre, un tribunal resolvió que tanto ese policía, el oficial principal Néstor Walter Agüero (51 años, dijo que pasó a retiro voluntario obligatorio) como el empleado judicial Ramón Ariel Luna (39) debían ser desligados para siempre de la acusación que pesaba en su contra: ser partícipes principales en la tenencia de esas drogas con fines de comercio. Y condenó al sujeto que complicó a ambos, Roberto Antonio "Manteca" Agüero (47) a 6 años de cárcel más una multa de $1.000. También aplicó 5 años e igual multa a su "amante" Vanesa Elizabeth Bueno (40 años, es prima de Luna), como coautores del delito investigado.

El oficial y el judicial habían sido ligados, básicamente, por el "Manteca"

Todos llegaron libres al juicio porque se les habían vencido los plazos de prisión preventiva.

El oficial Néstor Agüero (51)

fue absuelto por el tribunal porque Fiscalía se abstuvo de acusarlo.



Ayer, a los jueces del Tribunal Oral Federal Alberto Carelli, Juan Carlos Turcumán y Alejandro Piña, no les quedó otra salida que absolver al oficial Agüero, pues al fiscal federal Francisco Maldonado le quedaron "dudas" de su vinculación y decidió no acusarlo.



Maldonado tampoco acusó a Luna por su participación en el comercio de las drogas, pero entendió probado que sí "extorsionó" al "Manteca" Agüero pidiéndole dinero para no perjudicarlo pues sabía a qué se dedicaba. Solicitó condenarlo a 5 años, pero el tribunal resolvió que ese era un nuevo delito y debía ser otro fiscal y otro juez quienes investiguen y decidan si Luna debe o no ser imputado en esa presunta maniobra.

El judicial Ariel Luna (39)

zafó de la causa de la droga, pero será investigado por supuesta extorsión.

El fiscal había pedido 8 años de cárcel para la pareja de "narcos", detenidos por policías de Drogas Ilegales cuando llegaban a una casa que alquilaban en el barrio Santa Teresita, Capital, la noche del 15 de agosto de 2009.



En cambio, todos los defensores se opusieron a la acusación. María Noriega (asistió al "Manteca") planteó la nulidad del procedimiento al que calificó de irregular y, al igual que su cliente, aseguró que la droga y las armas con las balas le fueron plantadas. Es más, Agüero realizó varias denuncias por aprietes y amenazas de supuestos policías para que "se haga cargo de la droga". Y ayer su defensora dijo que no parará hasta conseguir la absolución.

El "Manteca" Roberto Antonio Agüero (47)

recibió 6 años de cárcel. Seguirá libre hasta que el fallo quede firme.



Horacio Merino también pidió la absolución de Vanesa Bueno. Dijo que sólo eran amantes con el "Manteca", que la casa en la que hallaron esa droga (también habló de que pudo ser plantada) la tenían para sus encuentros íntimos y que ella no sabía a qué se dedicaba él, pues le había dicho que era vendedor ambulante.



Rolando Lozano (por Luna) pidió al tribunal que rechace la acusación fiscal, pues era violatoria de su derecho de defensa ya que su cliente no había sido indagado ni pudo contrarrestar la nueva acusación. De todos modos dijo que el pedido de dinero no existió, porque fue el mismo "Manteca" quien lo ofreció y Luna pudo aceptarlo, pero para dárselo a su prima Vanesa Bueno quien tuvo un hijo con su amante.



Juan Bautista Bueno de la Cruz (asistió al Policía) también cuestionó que se dudara de la conducta de su cliente, pero se mostró conforme con el fallo. El tribunal no hizo lugar a un pedido del letrado, para ordenar la investigación de dos excompañeros del policía por falso testimonio.

Vanesa Elizabeth Bueno (40, prima de Luna)

fue condenada a 5 años. Igual que su amante, seguirá libre.

No está firme

Tras el veredicto, desde el tribunal federal se fijó un plazo de 5 días hábiles para dar a conocer sus fundamentos. Una vez que Fiscalía y Defensa conozcan esos argumentos, tendrán 10 días hábiles para resolver si piden o no la revisión del fallo.

>"Nunca tuvo nada que ver"

Apenas se conoció el veredicto, el oficial Agüero, sus familiares y amigos se fundieron en un largo abrazo mojado en lágrimas. "Mi cliente pasó 2 años preso injustamente, jamás tuvo nada que ver con la maniobra investigada. Pero él siempre insistió en que se hiciera un juicio oral y público para terminar con la incertidumbre, para que se ventilaran todas las pruebas y se comprobara, fehacientemente, su completa inocencia", dijo ayer el abogado Juan Bautista Bueno, quien ahora analizará la posibilidad de demandar al Estado por los daños y perjuicios que le causó el caso al oficial.

>Drogas y armas, robadas

El caso que un tribunal cerró ayer con un fallo, siempre estuvo rodeado de situaciones escandalosas. Pues tanto las drogas como las armas secuestradas al "Manteca" y su amante, fueron robadas. Como suena: los estupefacientes fueron sustraídos del propio edificio del Juzgado federal de Mitre y Entre Ríos, en el microcentro capitalino, y todas las sospechas se concentran en un empleado judicial, actualmente preso. Las dos armas desaparecieron con otras 11 de "Archivos San Juan", un lugar contratado por el Poder Judicial provincial para resguardar expedientes y material probatorio.