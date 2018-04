El ginecólogo acusado de abuso.

Hace 5 años, una mujer cuyas iniciales son Z.C. (pidió mantener su nombre en reserva) vivió una de las peores experiencias de su vida. Perdió un embarazo de 4 meses de gestión y debió someterse a una microcesarea. Una semana después, según contó, se presentó a un control ginecológico del que terminó yéndose espantada: el médico la tocó para estimularla. Ese médico, según afirma, es Carlos Martínez, el mismo que ahora es señalado por distintas pacientes como abusador.

“Me enteré de lo que había pasado con un ginecólogo sin saber la identidad y se me vino a la cabeza justamente este asqueroso que ahora están denunciando. Este tipo se aprovechó de mí de la misma manera en que lo hizo con varias de estas mujeres. Nunca dije nada por vergüenza recién ayer le conté a mí marido”, comentó.

Y agregó que “yo en ese momento tenía 30 años y había perdido un hijo. Él me hizo una microcesarea. A la semana me revisó en una clínica privada de Rawson y con la excusa de que la anestesia podía dejar dormidas algunas partes, comenzó a estimular el lugar con los dedos y me preguntaba que si a mí me gustaba que me tocaran los pechos”.

En ese momento, Z. C. le dijo que lo que estaba haciendo no venía al caso, que solo tenía que revisarle los puntos y él se alejó.

“Por vergüenza y ya que no estaba bien anímicamente por la pérdida de mí hijo, no le conté a nadie. Pero este tipo es un verdadero asco, que se aprovecha de las mujeres y no le importa por lo que estén pasando”, sostuvo la mujer, quien afirmó que piensa presentarse en la fiscalía para aportar su declaración.