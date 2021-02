Una hija de un exfuncionario caucetero que se encuentra preso por presunto abuso sexual apuntó contra su hermanastra, supuesta víctima de los ultrajes de ese hombre, al denunciar que ella le enseñó a tener sexo a cambio de dinero y que por su culpa en una oportunidad fue violada por Julián Gil, intendente de Caucete entre los años 2015 y 2019.

La joven tiene actualmente 18 años y la semana pasada se presentó a declarar en el Tercer Juzgado de Instrucción en el marco de la causa que tiene a su padre en el Penal de Chimbas. Dijo que cuando tenía 9 años, su hermanastra le decía que "tenía que acostarme con hombres y pedirles a cambio plata". También aseguró que una vez estaba en la parte trasera del auto y vio un acto sexual de su hermana con un hombre. "Ella siempre me hacía ver cómo tenía relaciones sexuales y me decía que tenía que hacer lo mismo", consta en el expediente.

En otro pasaje de la declaración, la chica acusó a su hermanastra de encerrarla en una habitación y de permitir el ingreso del exintendente caucetero Julián Gil, quien supuestamente abusó sexualmente de ella (en ese entonces de 17 años). "Me decía (la hermanastra) que me iban a meter presa a mí, a mi papá y a mi mamá si yo decía algo de lo que había pasado". Y agregó que Gil la quiso sobornar con una peluquería y dinero, señalaron fuentes judiciales.

El padre de las jóvenes (41 años, no se menciona su identidad para preservar a la víctima) se encuentra detenido desde noviembre de 2019. Se trata de un comerciante que fue funcionario municipal durante parte del mandato de Gil. La joven acusó de someterla sexualmente desde que tenía 13 años y de prostituirla a cambio de dinero o favores. En esa acusación también estaba salpicado Gil, pues la víctima refirió que fue uno de los extorsionados por su padre. "Mi papá me pedía que me arreglara, que me pusiera linda (para Gil). Me pedía que le siguiera la corriente, que lo mantuviera interesado", declaró en una oportunidad la víctima. Y dijo que, tal como le pidió el ahora detenido, filmó uno de los encuentros con el entonces mandatario municipal. Por el momento, el único encarcelado que tiene la causa es el comerciante.