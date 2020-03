El joven iglesiano que fue filmado mientras era brutalmente golpeado por un agente de la seccional 22da afirmó a este diario que "nunca ataqué al policía", luego de que el efectivo declarara que el sujeto le había partido una botella en el casco. "Menos mal que soy duro porque si hubiese sido débil me mata", aseguró Fabián Díaz (25), aludiendo a la violencia con la que lo redujo el agente Valerio Muñoz, preventivamente suspendido mientras avanza la investigación, indicaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 5 de este mes, en la plaza de Rodeo. "Yo estaba con un vago que estaba conociendo. El policía llegó a pedirnos los documentos, de manera pesada, y yo le dije que no lo tenía", relató Díaz, quien reconoció que "estaba tomando algo, nada más, yo no soy delincuente, ni violador, ni mala persona".

La cosa se puso tensa entre Díaz y Muñoz. El policía luego dijo que el sujeto le rompió una botella en su casco (andaba en moto) y que también le dio en un antebrazo porque atinó a cubrirse. "Eso es una mentira suya para defenderse. Yo no tengo esa mala leche, tengo un gran corazón", afirmó el joven.

En un video de 57 segundos que al otro día empezó a circular por las redes, se puede ver al agente sobre Díaz, golpeándolo con furia e incluso arrojándose sobre él con violencia. El supuesto episodio de la botella no fue filmado pero igual los investigadores trabajan para determinar si es cierta o no esa versión. Para eso es clave el testimonio de testigos. "Ese video me salvó, no sé quién lo grabó. Si no hubiese sido por eso le creen al policía, el comisario y él me querían "fundir" en la cárcel", dijo. El muchacho además afirmó que Muñoz lo siguió atacando una vez que lo llevaron a la comisaría, por el delito de resistencia a la autoridad. "Estando esposado me golpeaba en el rostro, tenía en las manos unos guantes duros, con eso me pegaba", sostuvo.

Díaz estuvo internado unos días en el Hospital de Jáchal y el último lunes le otorgaron la excarcelación. "Me tuvieron que poner calmantes en el suero, ahora sigo dolorido y con moretones".

"Pido justicia, ese g... tiene que estar preso, puede matar a jóvenes inocentes. Conmigo se la agarró sólo porque no tenía el DNI, es un enfermo mental", cerró.

