Eric Koller está sindicado como socio gerente de "D"viaje destinos". A través de un comunicado negó su vinculación al millonario fraude.

El juez Martín Heredia Zaldo (Cuarto Juzgado de Instrucción) rechazó el pedido de eximición de prisión presentado por dos empresarios del rubro turismo sospechados de cometer estafas por montos millonarios, para no quedar presos luego de prestar declaración indagatoria. Y ordenó a la Policía que los metan presos para poder continuar con el proceso. ¿La razón? Según fuentes judiciales, el magistrado consideró que Eric Germán Koller y Federico Vargas Oviedo no cumplieron con un requisito básico en una investigación penal: presentar un domicilio real, es decir una dirección en la que se los pueda localizar cada vez que sea necesario.

Federico Vargas Oviedo, igual que Koller, está sospechado de cometer varias estafas por montos millonarios.



Según las fuentes, ambos ofrecieron como domicilio la sede de la empresa "D"viaje destinos" en la calle Ignacio de la Roza, en Capital, donde les mandaron una citación pero allí no los encontraron. Y cuando le pidieron a su abogado defensor que aporte la dirección de ambos, tampoco fue posible conseguirla, indicaron.



Koller y Vargas Oviedo quedaron en la mira en diciembre pasado, luego de que varias personas (particulares y grupos) los denunciaran porque habían pagado importantes sumas por un viaje anhelado que nunca hicieron y encima no les devolvieron el dinero.



Entre esas víctimas se incluye gente de La Rioja, Mendoza. O las 37 personas que pagaron unos U$S 93.000 para poder ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, en enero pasado.

"Estafados". Así se declararon un grupo de 37 jóvenes que pagaron 93.000 dólares para ir a ver al papa Francisco a Panamá. "D"viaje destinos" no los llevó ni les devolvió la plata.



Entonces, ambos sospechosos salieron a defenderse públicamente con un comunicado, en el que aseguraban haber sido afectados por la crisis económica y decían también estar "sujetos a derecho". Y ante el juez pidieron no ir presos.



Para el juez entendió que no están dispuestos a colaborar con la Justicia y ordenó apresarlos.