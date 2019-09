Después de la denuncia de la locutora Lorena Vázquez por ser agredida e insultada por el propietario de la radio en la que trabajaba hasta ayer, la Justicia emitió una orden de detención contra el empresario radial Rodolfo Ridao.

La causa es llevada adelante por el Quinto Juzgado Correccional, a cargo de Matías Parrón, y por estas horas la policía trata de dar con el hombre que ayer insultó y atacó a la mujer mientras terminaba su programa en Radio Bohemia.

En el audio que se viralizó ayer pasado el mediodía, se escucha al empresario exigirle a la mujer que se lleve sus cosas.

“¡Guardalas ya! No voy a hablar con vos, porquería de mierda. Estás con gente demasiado buena para vos, basura, infeliz. Qué mierda tenés que hablar. ¿Qué querés contarle porquerías para dejarla mal? No le llegás ni a la suela de los zapatos, basura. Te he dado la vida, te he hecho la mierda que sos”, son algunos de los insultos.

Además de la violencia verbal, la mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer y presentó lesiones en brazos y pecho.