Complicado. Pedro Oris negó haber abusado de Camila, pero las pruebas lo complicaron y fue procesado.

Fue condenado a 9 años de cárcel; la Corte de Justicia elevó ese castigo a 17 años por considerarlo escaso por los múltiples agravantes de los delitos cometidos en aquel ataque que dejó hemipléjica a Camila, la nena que tenía 8 años cuando quedó al borde de morir por un golpe en la cabeza (una patada, dijeron) que recibió el 24 de octubre de 2013. Y ahora Pedro Oris (37) vuelve a enfilar rumbo a otro juicio por cometer otro delito contra la misma nena: ayer trascendió que el juez Alberto Benito Ortiz lo procesó con prisión preventiva, porque creyó probado que perpetró prácticas sexuales contra esa niña sin llegar a violarla. Y que esas maniobras debían considerarse agravadas porque cuando fueron cometidas, Oris era guardador, es decir estaba a cargo del cuidado de la nena porque en los hechos era su padrastro.



El defensor de Oris, Leonardo Villalba, reclamará ante un tribunal superior porque no está de acuerdo con la decisión, dijeron fuentes judiciales.



La mamá de Camila, la docente Alejandra Ríos (40) no fue parte de esta segunda investigación. Sin embargo sobre ella pesa también una condena de 10 años por aquel grave ataque contra la niña, por las múltiples lesiones que pusieron al descubierto el maltrato que recibía y por el abandono al que la sometieron al llevarla un día después a un médico.



A Ríos, la mayoría de los jueces de la Sala I le aplicó 6 años de cárcel, pero luego la Corte elevó esa condena a 10 años por los mismos argumentos aplicados para subirle la pena a Oris.



Fue un milagro que Camila se salvara un día después de ser llevaba por su madre y Oris a un centro privado de salud, en el que ambos dijeron que había sufrido un accidente con un caballo.



Cuando los médicos descubrieron que esa grave lesión no era compatible con un accidente, la docente cambió su versión e intentó instalar sin éxito que había sido obligada por Oris a mentir.



En esa investigación surgió que la nena era abusada por Oris.