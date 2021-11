Dos de cal y una de arena para Ariel Carmona (36), el referente de la comunidad huarpe Salvador Talquenca que en 2014 se hizo conocido por defender, públicamente, los derechos de los descendientes originarios sobre unas 6.000 hectáreas que un particular reclamaba como suyas en 25 de Mayo. La buena: fue excarcelado por orden del juez del Tribunal de Impugnación Juan Carlos Caballero Vidal (h), pues entendió -igual que su defensor Julián Gil- que no se fugará ni obstaculizará la causa, a pesar de los graves delitos que le atribuyen contra dos niñas que habían ido a jugar a su casa, hace cinco años. Las no tan buenas: en las últimas horas declaró en Cámara Gesell otra menor y coincidió con el relato de la primera nena que habló en el caso y dijo que ambas, a la vez, habían sido obligadas por el exdirigente a masturbarlo.

El otro punto en contra para este hombre que trabaja en la Secretaría de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de Industria de la Nación, es que fue "expulsado" del "Movimiento Nacional Campesino Indígena" que integraba (ver aparte).

Carmona había sido detenido el viernes 24 de septiembre pasado a pedido del fiscal Eduardo Gallastegui (UFI Anivi), luego de las revelaciones en Cámara Gesell de una nena de 12 años que aludió a tres situaciones de abuso sexual cuando tenía 7 y 8 años.

Según el relato de esa niña (que no es de la provincia) en una ocasión que llegó hasta 25 de Mayo con su familia, fue a la vivienda del ahora sospechoso para jugar con otros menores. Y entonces el dueño de casa se las ingenió para quedar a solas con ella y encarar una suerte de juego en el que ella debía besarle las mejillas, pero él giraba su rostro y le besaba la boca. La menor aseguró que esa vez también se metió con ella bajo unas sábanas y la obligó a practicarle sexo oral y masturbarlo. En un segundo episodio, prácticas parecidas se repitieron y ella se lo comentó a otra niña, justamente con la que -dijo- fue sometida en un tercer hecho, también en la casa del imputado.

Carmona negó de plano tales situaciones y aclaró que en una ocasión sorprendió a esa niña practicándole sexo oral a otro menor. Desde su entorno también deslizaron que las denuncias fueron un "invento" de la madre de una de esas niñas, a quien pensaban denunciar por el manejo que hacía esa mujer de unos 20 planes sociales.

El informe de los psicólogos sobre la credibilidad o no de los dichos de esas niñas, es fundamental en el caso.

Expulsado de un movimiento originario

Con el título "Nunca más abusadores en nuestro movimiento", el "Movimiento Nacional Campesino Indígena - Vía Campesina", informó por redes sociales que se decidió "desvincular y expulsar" a Ariel Carmona (parte del MNCI San Juan) "ante la denuncia de una situación de abuso sexual realizada por una niña que en su momento fue parte de nuestra organización".

"Este comunicado es fundamentalmente un acto de defensa y cuidado de nuestros niñes, compañeras y compañeres, y la reafirmación de que nuestro rol como organización del campo popular es transformar las lógicas estructurales de desigualdad y violencia de género" (sic), se afirma en el comunicado, junto a la aseveración de que acompañan a la denunciante y a su hija.

Y cierra: "¡Nos tocan a una nos tocan a todas! ¡No nos callamos más".