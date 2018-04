Luego de que una joven contara la penosa experiencia que tuvo cuando fue a una consulta con el ginecólogo Carlos Martínez, salieron a la luz otros testimonios sobre las prácticas que el profesional tenía con sus pacientes.

Según una testigo que se contactó con DIARIO DE CUYO, el doctor Martínez controló su embarazo en mayo del 2016. "La primera consulta fue normal, solamente me explicó los cambios del cuerpo durante la gestación. Hasta ahí me sentí conforme con su atención", destacó la mujer con sus iniciales A. P.

Pero la incomodidad la vivió en su "cuarto mes de embarazo". "Dijo que tenía que estimularme los pechos para poder amamantar. Para eso me recostó en la camilla y me pidió que me saque el corpiño, empezó a tocarme los pezones y hacerme masajes en los pechos", explicó la joven que en ese momento tenía 21 años.

A. P. sostuvo que este lamentable episodio ocurrió en el Cimyn y que en un principio confió en él porque era "profesional" pero que no estuvo bien lo que hizo. "Cuando me enteré del caso sin saber quién era el médico, no dudé ni un segundo que fuera él porque lo que me hizo a mí no fue normal", remarcó.

Ella habló con otras profesionales y le explicaron que el mecanismo no era así. "Este lunes voy a acudir a la Fiscalía Nº3 para hacer mi denuncia. Este tipo es un asco, tiene que hacerse justicia", sentenció.