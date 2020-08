Una joven de 26 años resultó gravemente herida en los últimos días tras ser apuñalada 18 veces delante de sus dos hijos por su ex novio, que tras el ataque intentó suicidarse y fue detenido en su casa de la localidad bonaerense de Ezeiza.

El violento episodio ocurrió cerca de las 7 de la mañana de este viernes en una casa ubicada en la calle Rawson al 300 entre Progreso y Corrientes del barrio Villa Golf, al sur del partido. El llamado de un vecino al 911 alertó al personal de la comisaría 5° del barrio La Unión que una mujer identificada como Débora A. había sido agredida en su casa por su ex pareja, según informaron fuentes policiales a la agencia Télam.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron que la víctima había sido atacada a puñaladas y presentaba cortes en la cabeza, el rostro y el pecho mientras su ex novio y padre de sus dos hijos, identificado como Federico Vega, de 25 años, se encontraba encerrado en el baño. donde se había autoprovocado lesiones en el pecho y el abdomen.

“Entró a su casa a las siete de la mañana rompiendo la ventana y la atacó directamente. Sus hijos le gritaban: ‘Por favor, papi, no mates a mamá’”, contó en una publicación de Facebook una amiga de la joven, que fue trasladada de urgencia por un vecino en un auto particular hasta el hospital de Ezeiza, donde quedó internada en grave estado. “Así la dejó este hijo de puta, ¡quiso asesinar a mi amiga! Le perforó un pulmón con 18 puñaladas delante de sus hijos. Ahora ella está con oxígeno porque no puede respirar por sí sola. Débora pelea por vivir, por volver a estar con sus hijitos”, escribió la mujer en el posteo para pedir justicia por Débora.

Vega, mientras tanto, fue trasladado al mismo hospital con custodia policial, donde debió ser operado de urgencia. Luego fue dado de alta y fue trasladado a la comisaría 5° donde permanece alojado actualmente. La fiscal María Lorena González, titular de la UFI N°3 de Ezeiza, especializada en delitos sexuales y de violencia de género, que está a cargo de la investigación, le imputó el delito de tentativa de femicidio.

El domingo de la semana pasada, en la localidad de Tristán Suárez de la misma ciudad, un hombre de 30 años fue detenido luego de que su mujer lo apuñalara en un intento de defensa, según explicó, porque el hombre habría intentado abusar sexualmente de ella. La mujer, además, que sólo le provocó heridas superficiales, ya lo había denunciado previamente en enero de este año por violación de domicilio y coacción. La causa por lesiones leves agravadas, privación ilegal de la libertad y abuso sexual quedó también en manos de la UFI Nº 3 de Ezeiza.