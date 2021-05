Los golpes que aplicaba un hombre sobe su pareja eran el desencadenante de una discusión que se originó porque al agresor no le gustaba la comida que había preparado la víctima. Y la violencia que estaba ejerciendo llevó a uno de los hijos de la pareja a suplicarle al violento que se detuviera: "Papi por favor no le pegues más a la mami".

El agresor, de apellido Veragua según indicaron fuentes judiciales, llegó al domicilio el viernes 23 de abril a las 14,30 y comenzó a insultar a su entonces pareja porque no le gustaba el almuerzo que había preparado. Ella le respondió: "Es lo que me alcanza con la plata que me das". Veragua, enojado, se fue a la habitación, cargó un bolso con ropa propia y se fue de la vivienda.

A la hora regresó, con el bolso vacío. Aunque su intención no fue sólo seguri cargando prendas de vestir. Comenzó a insultar a la mujer, diciéndole por ejemplo: "Sos una puta, te vas a quedar sola. Yo no voy a ver más a los niños cuando vos vvas con alguien y les pase algo a los niños. Yo te veo con otro y te mato..". Y pasó directamente a la agresión física. Empezó a ahorcarla, le pegó una piña en el pecho, la tiró de los pelos contra la pared y en ese momento intervino uno de sus hijos, rogándole que se detuviera.

La víctima denunció a Veragua y hoy se realizó el juicio abreviado, en el que fue condenado a 6 meses de prisión, de cumplimiento condicional.