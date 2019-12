Un violento asalto sufrió un hombre que fue atacado por tres delincuentes que lo golpearon con una piedra y lo acuchillaron para robarle su moto Zanella 110 cc, dijeron fuentes policiales. La víctima, identificada como Sebastián Grigolo (38), tuvo que ser trasladada al Hospital Rawson, donde pasó varias horas internado, pero afortunadamente estaba fuera de peligro.



El hecho ocurrió minutos antes de las 23 del pasado jueves, en inmediaciones de Maipú y América del Sur, en Concepción, Capital.



Según el padre de la víctima, Grigolo se dirigía en su moto a una cancha donde iba a jugar un partido de fútbol con sus compañeros de trabajo. El problema llegó cuando en esa zona el vehículo se le rompió: eso fue aprovechado por tres sujetos que deambulaban por el lugar, quienes a cara descubierta lo increparon para quitarle la motocicleta. Grigolo se resistió y eso le costó caro, pues los otros le empezaron a pegar con una piedra y también le provocaron cortes en su cuerpo con un cuchillo.



¿Y la moto? Todo fue en vano porque finalmente no se la pudieron robar debido a que no la pudieron hacer arrancar, pese a varios intentos que finalmente fracasaron.



La víctima fue auxiliada por un transeúnte y luego trasladada en ambulancia hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, donde ingresó con heridas cortantes en brazos, piernas, tórax, además de un fuerte traumatismo de cráneo producto de un golpe, indicaron los voceros.



Respecto a los delincuentes, policías de la seccional 2da patrullaron la zona pero no pudieron individualizarlos para detenerlos.



"Menos mal que los cortes no fueron muy profundos, hubiese pasado algo muy malo. Le pegaron mucho pero igual la ha sacado barata", evaluó el padre del herido.