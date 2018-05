La VW Amarok que conducía Hugo Flores (40) frenó su descontrolada marcha en las palmeras de la avenida de Circunvalación.

Un hombre de 40 años quedó gravemente herido al pasar de largo en la rotonda del cruce de Ruta 40 con la avenida de Circunvalación, en Trinidad, Capital, y recorrer varios metros cuesta abajo hasta estrellarse contra unas palmeras, informaron fuentes policiales.



La víctima fue identificada como Hugo Flores. Según sus familiares, habría sufrido una descompensación que lo llevó a perder el control de la VW Amarok que conducía de Sur a Norte por la Ruta 40 a las 4 de ayer. En la Policía no sabían si esa fue o no la causa por la que Flores no concretó el giro por la rotonda y destrozó los guardarrail para precipitarse hasta la Avenida de Circunvalación, y tampoco tenían claro de dónde venía a la hora del accidente. Pero ayer recolectaban las evidencias para poder establecer con precisión cómo pudo ocurrir ese siniestro.



La reconstrucción a través de pericias y otras pruebas se realizaba ayer, porque Flores seguía internado en el área de Terapia Intensiva del Hospital Guillermo Rawson, a causa de las graves lesiones que le dejó el accidente.



El de Flores fue el accidente más grave en una jornada que registró otros dos vuelcos que dejaron heridos de distinta consideración, pero ninguno de gravedad (ver aparte).







>> Choque y vuelco en Caucete

Dos automovilistas protagonizaron un tremendo impacto alrededor de las 7 de ayer en Ruta 20, unos 400 metros al Oeste del cruce con la rotonda de ingreso a Caucete desde Capital. El choque fue entre los autos Renault 12 y Toyota Corolla y provocó el vuelco del último vehículo citado, causando heridas menores en dos de sus ocupantes, dijeron fuentes policiales.

>> ¿Volcó por imprudente?

Un joven de 23 años identificado como Facundo Valverde terminó ayer en el hospital Rawson, a causa de las lesiones que sufrió al volcar en el Fiat Palio que conducía por Callejón Ullum antes de Sargento Cabral, Rivadavia. El siniestro ocurrió cerca de las 17 y en la Policía no descartan una imprudencia como causa del accidente.